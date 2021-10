В Білорусі засекретили статистику смертності під час пандемії

Влада Білорусі вилучила із загального доступу статистичний збірник "Здоров'я в Республіці Білорусь" за 2020 рік. В ньому були дані про те, що протягом року в лікарнях країни померло на 40% більше пацієнтів, ніж у 2019 році.

Приховування даних про коронавірус в Білорусі

Тепер при переході за посиланням на статистику з’являється напис: "Sorry, the page you are looking for could not be found" (Вибачте, сторінку, яку ви шукаєте, не вдалося знайти).

Згідно з відсутнім документом, абсолютних цифр у збірці не було, але загальна кількість госпіталізацій та відсоток смертей були названі, що дозволило зробити розрахунки та проаналізувати дані.

У 2019 році в лікарнях померло 40 845 осіб, то у 2020 році - 56 832. Тобто кількість смертей у лікарнях минулого року зросла майже на 40%.

Статистика смертності в Білорусі / Фото: svaboda.org

Білорусь – єдина країна Європи, яка не опублікувала статистику смертності у 2020 році.

Коронавірус в Білорусі: офіційні дані