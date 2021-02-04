Антитіла IgG до COVID-19, що свідчать про наявність імунітету до коронавірусної хвороби, мають 52% українців. Такі показники дають підстави припускати, що Україна наближається до появи колективного імунітету до COVID-19.

Джерело: ТСН

50% українців мають антитіла IgG

Такого висновку дійшли експерти лабораторії, які проаналізували результати тестування населення на антитіла IgG до COVID–19 у мережі лабораторій "Сінево" у всій Україні.

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Антитіла IgG – що це? Антитіла – це специфічні білки, які виробляє імунна система у відповідь на потрапляння будь-якого інфекційного агента, в цьому випадку CОVID -19, навіть якщо не було проявів хвороби. Імуноглобуліни G (IgG) утворюються через 5-6 тижнів з моменту інфікування організму. Аналіз Позитивний тест на Імуноглобуліни вказує на сформований імунітет після інфікування

Джерело: . Аналіз Позитивний тест навказує на сформований імунітет після інфікуванняДжерело: Волинський обласний центр громадського здоров'я

Протестували понад 140 тисяч українців

Від травня 2020 року до січня 2021 року дослідження на антитіла IgG в мережі пройшли більше ніж 140 тисяч людей.

Зокрема, в січні 2021 року, кількість людей, у кого сформувався імунітет до COVID–19 залежно від регіону становить від 44% до 60%.

Водночас ще у жовтні 2020 року відсоток клієнтів із позитивним тестом на імунітет становив 33%, а в липні – 9%.

Тож, такі показники дають підстави сподіватись, що Україна наблизилася до формування колективного імунітету до COVID–19.

Ще влітку показники різнились залежно від регіону, тоді як тепер цей показник практично вирівнявся.

Співвідношення по регіонах

Найвищий відсоток населення з позитивним результатом тестування на антитіла IgG у січні 2021 року зафіксований у південному регіоні й у середньому становить 56%.

Зокрема, в Херсоні він перебував на рівні 61%, в Одесі – 56%, в Миколаєві – 54%.

Найнижчий рівень позитивних результатів на антитіла IgG до COVID–19 в західному регіоні, у середньому – 44%.

Зокрема, в Чернівцях – 51%, на Волині – 47%, в Тернополі – 46%, Івано–Франківську – 44%, у Львові – 42%, у Рівному – 39%, на Закарпатті та в Хмельницькому – 38%.

У Києві відсоток позитивного тестування на імунітет до COVID–19 становить 51%, у Київській області – 55%.

У центральній Україні кількість позитивних результатів тесту на імунітет до COVID–19 становить 52%. У Вінниці – 49%, Житомирі – 41%, Кропивницькому – 58%, Чернігові – 54%, Черкасах – 53%.

У східній Україні кількість позитивних тестів на імунітет до COVID–19 становить 52%, зокрема в Дніпрі – 52%, Донецьку – 55%, Полтаві – 60%, Харкові – 52%, Запоріжжі – 51%, Сумах – 45%.

Вікова приналежність

Найвищий рівень антитіл IgG, тобто кращий імунітет до COVID–19, у людей віком старше 60 років і становить 51% .

. Найнижчий рівень – у людей у віком від 20 до 40 років – 31%.

У дітей до восьми років частка позитивних результатів на антитіла IgG становили майже 33%.

У категорії населення від восьми до 20 років – 39%, від 40 до 60 років – 42%.

Коротко про тестування

Сумарно, від травня 2020 року, лабораторія виконала понад 500 тисяч усіх видів тестів на COVID-19. З них 220 тисяч ПЛР–тестів, 35 тисяч тестів на антиген до COVID–19, 115 тисяч тестів на антитіла IgМ і IgА, майже 140 тисяч на антитіла IgG.

Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу