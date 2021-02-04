Більш ніж 50% українців мають імунітет до коронавірусу: чи близько колективний імунітет

Антитіла IgG до COVID-19, що свідчать про наявність імунітету до коронавірусної хвороби, мають 52% українців. Такі показники дають підстави припускати, що Україна наближається до появи колективного імунітету до COVID-19.

Джерело: ТСН

50% українців мають антитіла IgG

Такого висновку дійшли експерти лабораторії, які проаналізували результати тестування населення на антитіла IgG до COVID–19 у мережі лабораторій "Сінево" у всій Україні.

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Антитіла IgG – що це? Антитіла – це специфічні білки, які виробляє імунна система у відповідь на потрапляння будь-якого інфекційного агента, в цьому випадку CОVID -19, навіть якщо не було проявів хвороби. Імуноглобуліни G (IgG) утворюються через 5-6 тижнів з моменту інфікування організму. Аналіз Позитивний тест на Імуноглобуліни вказує на сформований імунітет після інфікування

Джерело: . Аналіз Позитивний тест навказує на сформований імунітет після інфікуванняДжерело: Волинський обласний центр громадського здоров'я

Протестували понад 140 тисяч українців

Від травня 2020 року до січня 2021 року дослідження на антитіла IgG в мережі пройшли більше ніж 140 тисяч людей.

Зокрема, в січні 2021 року, кількість людей, у кого сформувався імунітет до COVID–19 залежно від регіону становить від 44% до 60%.

Водночас ще у жовтні 2020 року відсоток клієнтів із позитивним тестом на імунітет становив 33%, а в липні – 9%.

Тож, такі показники дають підстави сподіватись, що

Ще влітку показники різнились залежно від регіону, тоді як тепер цей показник практично вирівнявся.

Співвідношення по регіонах

Найвищий відсоток населення з позитивним результатом тестування на антитіла IgG у січні 2021 року зафіксований у південному регіоні й у середньому становить 56%.

Зокрема, в Херсоні він перебував на рівні 61%, в Одесі – 56%, в Миколаєві – 54%.

Найнижчий рівень позитивних результатів на антитіла IgG до COVID–19 в західному регіоні, у середньому – 44%.

Зокрема, в Чернівцях – 51%, на Волині – 47%, в Тернополі – 46%, Івано–Франківську – 44%, у Львові – 42%, у Рівному – 39%, на Закарпатті та в Хмельницькому – 38%.

У Києві відсоток позитивного тестування на імунітет до COVID–19 становить 51%, у Київській області – 55%.

У центральній Україні кількість позитивних результатів тесту на імунітет до COVID–19 становить 52%. У Вінниці – 49%, Житомирі – 41%, Кропивницькому – 58%, Чернігові – 54%, Черкасах – 53%.

У східній Україні кількість позитивних тестів на імунітет до COVID–19 становить 52%, зокрема в Дніпрі – 52%, Донецьку – 55%, Полтаві – 60%, Харкові – 52%, Запоріжжі – 51%, Сумах – 45%.

Вікова приналежність

Найвищий рівень антитіл IgG, тобто кращий імунітет до COVID–19, у людей віком старше 60 років і становить 51% .

. Найнижчий рівень – у людей у віком від 20 до 40 років – 31%.

У дітей до восьми років частка позитивних результатів на антитіла IgG становили майже 33%.

У категорії населення від восьми до 20 років – 39%, від 40 до 60 років – 42%.

Коротко про тестування

Сумарно, від травня 2020 року, лабораторія виконала понад 500 тисяч усіх видів тестів на COVID-19. З них 220 тисяч ПЛР–тестів, 35 тисяч тестів на антиген до COVID–19, 115 тисяч тестів на антитіла IgМ і IgА, майже 140 тисяч на антитіла IgG.

Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу