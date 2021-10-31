Так, нині в червоній зоні карантину перебуває 15 областей України. Ще 8 – у помаранчевій.

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Які області України перебувають у червоній зоні

  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Ровенська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська.


Ситуація з коронавірусом в Україні / Графіка МОЗ

Які області перебувають у помаранчевій зоні

Нині у помаранчевій карантинній зоні перебувають Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська та Чернівецька області, а також місто Київ.

Тим часом у жовтій зоні карантину залишились тільки Кіровоградська та Закарпатська області.

Нові правила адаптивного карантину

МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Зауважимо, що за минулу добу, 30 жовтня, в Україні зафіксували 17 430 нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. До лікарень з ускладненнями потрапили 5 663 людини. Ще 336 пацієнтів померли.