Так, нині в червоній зоні карантину перебуває 15 областей України. Ще 8 – у помаранчевій.
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Які області України перебувають у червоній зоні
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Ровенська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.
Ситуація з коронавірусом в Україні / Графіка МОЗ
Які області перебувають у помаранчевій зоні
Нині у помаранчевій карантинній зоні перебувають Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська та Чернівецька області, а також місто Київ.
Тим часом у жовтій зоні карантину залишились тільки Кіровоградська та Закарпатська області.
МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Зауважимо, що за минулу добу, 30 жовтня, в Україні зафіксували 17 430 нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. До лікарень з ускладненнями потрапили 5 663 людини. Ще 336 пацієнтів померли.