Більш ніж половина областей України опинились у червоній зоні

31 жовтня 2021 , 13:06
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Джерело:

МОЗ

Станом на 31 жовтня у більш ніж половині областей України – червона зона карантину. Натомість в жовтій зоні залишились тільки 2 регіони.

Так, нині в червоній зоні карантину перебуває 15 областей України. Ще 8 – у помаранчевій.

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Які області України перебувають у червоній зоні

  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Ровенська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська.
Тим часом у 8 регіонах України рівень госпіталізацій перевищує 100%. 


Ситуація з коронавірусом в Україні / Графіка МОЗ

Які області перебувають у помаранчевій зоні

Нині у помаранчевій карантинній зоні перебувають Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська та Чернівецька області, а також місто Київ.  

Тим часом у жовтій зоні карантину залишились тільки Кіровоградська та Закарпатська області.

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Зауважимо, що за минулу добу, 30 жовтня, в Україні зафіксували 17 430 нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. До лікарень з ускладненнями потрапили 5 663 людини. Ще 336 пацієнтів померли.

Автор: Анастасія Кушпіт