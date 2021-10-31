Більш ніж половина областей України опинились у червоній зоні

Станом на 31 жовтня у більш ніж половині областей України – червона зона карантину. Натомість в жовтій зоні залишились тільки 2 регіони.

Так, нині в червоній зоні карантину перебуває 15 областей України. Ще 8 – у помаранчевій.

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Які області України перебувають у червоній зоні

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Ровенська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська.

Тим часом у 8 регіонах України рівень госпіталізацій перевищує 100%.



Ситуація з коронавірусом в Україні / Графіка МОЗ

Які області перебувають у помаранчевій зоні

Нині у помаранчевій карантинній зоні перебувають Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська та Чернівецька області, а також місто Київ.

Тим часом у жовтій зоні карантину залишились тільки Кіровоградська та Закарпатська області.

МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Зауважимо, що за минулу добу, 30 жовтня, в Україні зафіксували 17 430 нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. До лікарень з ускладненнями потрапили 5 663 людини. Ще 336 пацієнтів померли.