Лише третина українців (33%) готові робити щеплення проти COVID-19 у найближчі місяці. При цьому 61% населення не хочуть вакцинуватись, а 6% – ще не вирішили.

Українці не довіряють вакцинам

Головна причина, чому опитані не хочуть робити щеплення – недовіра до вакцини. Загалом за це проголосувало 54% тих, хто відповів, що не готовий вакцинуватися.

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При цьому 7,3% вважають, що щеплення взагалі непотрібне. Понад 6% не робитимуть вакцинацію за станом здоров'я, а 3,4% – бо вже перехворіли і мають антитіла.



Фото Київський міжнародний інститут соціології

Найчастіше від щеплення відмовлялися респонденти молодших вікових груп – 18-29 років (66,8%) та 30-39 років (70,5%).

Як українці оцінюють ризики захворіти

А люди старше 60 років найчастіше готові отримати щеплення проти коронавірусної хвороби – 41, 6%.

Фото Київський міжнародний інститут соціології

16% українців вважають, що ризик захворіти на COVID-19 у найближчі 6 місяців високий, 39% – що середній, а 31% – що низький.

При цьому 36% людей ймовірно мали чи мають контакт з хворими на COVID-19. Зокрема, 35% з них готові вакцинуватися, а 58% – не готові.

Серед тих, у кого вдома ніхто не хворів, показники не сильно відрізняються: готові вакцинуватися 32%, а не готові – 62%.