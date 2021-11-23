У минулому епідсезоні грипу майже не було, оскільки його витіснив COVID-19 і карантинні заходи. Однак, за інформацією лікарів, наприкінці 2021 року до епідемії варто бути готовим.
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"Протиепідемічні заходи однакові як для COVID-19, так і для грипу, однак вакциновані інколи не дотримуються їх. Натомість проти грипу більша частина не вакцинована, тому вважають, що у 2021 році він буде більш розповсюджений, ніж в минулому", – розповіла лікарка-епідеміолог Людмила Мухарська.
COVID-19 і грип важко розрізнити
На початкових стадіях захворюваності розрізнити COVID-19 від грипу важко. Спершу вони мають схожі симптоми:
- слабкість;
- висока температура;
- головний біль;
- біль у м'язах;
- ломота в тілі.
Якщо справді почуваєтеся зле – краще одразу звернутись до медиків, аби ті визначили хворобу. Оскільки, за словами епідеміологині, обидва захворювання мають різноманітні клінічні прояви, і людина втрачатиме дорогоцінний час, поки роздумуватиме – чи це грип, чи COVID-19.
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Важливо залишатися вдома
"Якщо ти захворів, є підвищена температура, біль у горлі, нежить, кашель (немає різниці – грип чи COVID-19) – важливо залишатись вдома", – підкреслила сімейна лікарка Любов Шаповал.
Вакцинація при хворобі
Наразі одним із найактуальніших протиепідемічних заходів є вакцинація – як від COVID-19, так і від грипу. Утім медики радять не поспішати щепитись, якщо хворієш на одну з цих недуг.
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"Якщо у людини гострий період будь-якого вірусного захворювання, то їй не варто вакцинуватись", – зазначила Людмила Мухарська.
COVID-19 менш досліджена хвороба, аніж грип
За словами лікарів, небезпечніша, аніж грип – саме COVID-19, оскільки менш досліджена. Як зазначає епідеміологиня, є ліки, які безпосередньо лікують грипозну інфекцію, але щодо COVID-19 – існує багато "білих плям", попри те, що хвороба відома вже 2 роки.
Як вберегти себе
Якщо ви ще не хворієте на COVID-19 або ж грип, у лікарів є поради, аби недуга вас оминула:
- частіше вмивайтеся і мийте руки з милом;
- уникайте місць з великим скупченням людей;
- часто провітрюйте приміщення;
- одягайтесь відповідно до погоди та тримайте ноги в теплі;
- уникайте контакту з хворими людьми;
- менше користуйтеся громадським транспортом.
COVID-19 в Україні: останні новини
- За минулу добу, 22 листопада, в Україні зафіксували 12 729 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них 1 058 дітей та 231 медичний працівник. Тим часом кількість одужалих вища, ніж кількість нових хворих.
- Водночас міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав, який штам COVID-19 в Україні є найпоширенішим.
- Крім того, правоохоронці за місяць провели 91 165 перевірок у міжобласному транспорті. За підсумками вони склали 704 адміністративні протоколи на порушників карантину.