У минулому епідсезоні грипу майже не було, оскільки його витіснив COVID-19 і карантинні заходи. Однак, за інформацією лікарів, наприкінці 2021 року до епідемії варто бути готовим.

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"Протиепідемічні заходи однакові як для COVID-19, так і для грипу, однак вакциновані інколи не дотримуються їх. Натомість проти грипу більша частина не вакцинована, тому вважають, що у 2021 році він буде більш розповсюджений, ніж в минулому", – розповіла лікарка-епідеміолог Людмила Мухарська.

COVID-19 і грип важко розрізнити

На початкових стадіях захворюваності розрізнити COVID-19 від грипу важко. Спершу вони мають схожі симптоми:

слабкість;

висока температура;

головний біль;

біль у м'язах;

ломота в тілі.

Якщо справді почуваєтеся зле – краще одразу звернутись до медиків, аби ті визначили хворобу. Оскільки, за словами епідеміологині, обидва захворювання мають різноманітні клінічні прояви, і людина втрачатиме дорогоцінний час, поки роздумуватиме – чи це грип, чи COVID-19.

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Важливо залишатися вдома

"Якщо ти захворів, є підвищена температура, біль у горлі, нежить, кашель (немає різниці – грип чи COVID-19) – важливо залишатись вдома", – підкреслила сімейна лікарка Любов Шаповал.

Вакцинація при хворобі

Наразі одним із найактуальніших протиепідемічних заходів є вакцинація – як від COVID-19, так і від грипу. Утім медики радять не поспішати щепитись, якщо хворієш на одну з цих недуг.

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"Якщо у людини гострий період будь-якого вірусного захворювання, то їй не варто вакцинуватись", – зазначила Людмила Мухарська.

COVID-19 менш досліджена хвороба, аніж грип

За словами лікарів, небезпечніша, аніж грип – саме COVID-19, оскільки менш досліджена. Як зазначає епідеміологиня, є ліки, які безпосередньо лікують грипозну інфекцію, але щодо COVID-19 – існує багато "білих плям", попри те, що хвороба відома вже 2 роки.

Як вберегти себе

Якщо ви ще не хворієте на COVID-19 або ж грип, у лікарів є поради, аби недуга вас оминула:

частіше вмивайтеся і мийте руки з милом;

уникайте місць з великим скупченням людей;

часто провітрюйте приміщення;

одягайтесь відповідно до погоди та тримайте ноги в теплі;

уникайте контакту з хворими людьми;

менше користуйтеся громадським транспортом.

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