"Більш заразна" мутація коронавірусу з ПАР дісталась Німеччини
У Німеччині виявили перший випадок мутації коронавірусу B.1.351, який походить з Південно-Африканської Республіки. Водночас перший тест на коронавірус у хворих після прибуття з ПАР показав негативний результат.
Як виявили мутацію в Німеччині
Про це повідомило Міністерство соціальної політики землі Баден-Вюртемберг 12 січня. За даними відомства, цей варіант коронавірусу підтвердили в родини, котра 13 грудня повернулася з ПАР, пише ЄП з посиланням на DW.
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- 11 січня наявність цього південноафриканського варіанту коронавірусу в членів цієї родини підтвердили також фахівці берлінської клініки Charité, котрим відправили зразки.
- Після прибуття до Німеччини родину помістили в карантин.
- Після 5 днів перебування на карантині перший тест на COVID-19 виявився негативним у всіх членів цієї сім'ї. Однак вже наступного тижня у членів родини спостерігалися легкі симптоми хвороби.
Дії влади
Також у місті Боттроп у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія виявили мутацію коронавірусу в чоловіка, що приїхав з ПАР.
Що відомо про мутацію коронавірусу з ПАРЇї виявили у грудні 2020 року, приблизно в той час, що й мутацію коронавірусу в Британії. Британський варіант коронавірусу вважають потенційно заразнішим, ніж попередній варіанти, які реєстрували в Німеччині.
Раніше вчені з Південно-Африканської Республіки ПАР заявили про "обґрунтоване занепокоєння" тим, що виявлений в країні новий штам COVID-19 може виявитися більш стійким до розроблених нині вакцин
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