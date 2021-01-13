У Німеччині виявили перший випадок мутації коронавірусу B.1.351, який походить з Південно-Африканської Республіки. Водночас перший тест на коронавірус у хворих після прибуття з ПАР показав негативний результат.

Як виявили мутацію в Німеччині

Про це повідомило Міністерство соціальної політики землі Баден-Вюртемберг 12 січня. За даними відомства, цей варіант коронавірусу підтвердили в родини, котра 13 грудня повернулася з ПАР, пише ЄП з посиланням на DW.

Читайте також Південноафриканський штам коронавірусу небезпечніший ніж британська мутація

11 січня наявність цього південноафриканського варіанту коронавірусу в членів цієї родини підтвердили також фахівці берлінської клініки Charité, котрим відправили зразки.

Після прибуття до Німеччини родину помістили в карантин.

Після 5 днів перебування на карантині перший тест на COVID-19 виявився негативним у всіх членів цієї сім'ї. Однак вже наступного тижня у членів родини спостерігалися легкі симптоми хвороби.

Дії влади

Також у місті Боттроп у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія виявили мутацію коронавірусу в чоловіка, що приїхав з ПАР.

Що відомо про мутацію коронавірусу з ПАР Її виявили у грудні 2020 року, приблизно в той час, що й мутацію коронавірусу в Британії. Британський варіант коронавірусу вважають потенційно заразнішим, ніж попередній варіанти, які реєстрували в Німеччині.

Раніше вчені з Південно-Африканської Республіки ПАР заявили про "обґрунтоване занепокоєння" тим, що виявлений в країні новий штам COVID-19 може виявитися більш стійким до розроблених нині вакцин