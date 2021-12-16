Про це свідчить велике міжнародне дослідження вчених Гетеборзького університету. Їм вдалося пов'язати ризик серцевого нападу та інсульту з високим рівнем стресу.

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Що відомо про дослідження

У ньому залучили 118 706 осіб.

Учасники були з 21 країни: 5 з яких були з низьким рівнем доходу, 12 – із середнім рівнем доходу, 4 з високими доходами.

Учасники, як чоловіки, так і жінки, були віком 35 – 70 років. Середній показник на момент початку дослідження становив 50 років.

За ними спостерігали 10 років.

Спочатку їм ставили питання про стрес, який вони відчували за останній рік. Під "стресом" розуміли відчуття нервозності, дратівливості чи тривоги через проблеми на роботі чи вдома, фінансові труднощі або переживання важких подій та складних періодів у житті (наприклад, розлучення, безробіття, втрату або серйозну хворобу члена сім’ї).

Стрес оцінювався за шкалою від 0 (немає стресу) до 3 (сильний стрес).

Більше інфарктів та інсультів

Встановили, що 7,3% учасників зазнали сильного стресу;

18,4% – помірного;

29,4% – низького стресу;

а 44% – взагалі не стресували.

Цікаво! Ті, хто перебував у сильному стресі, були дещо молодшими. У більшість із них є прояви ожиріння, а також вони мали згубну звичку – куріння.

За весь час дослідження вчені зафіксували 5 934 серцево-судинні захворювання, такі як інфаркт, міокард, інсульт або серцева недостатність. Крім цього, в учасників із високим рівнем стресу ризик серцевого нападу збільшився на 24%, тоді як інсульту – на 30%.

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"Достеменно невідомо, що викликає підвищений ризик серцево-судинних захворювань у людей, які перебувають у сильному стресі. Але на багато різних процесів в організмі, таких як атеросклероз і згортання крові, може вплинути стрес", – кажуть автори.

І наголошують: "Якщо ми хочемо знизити ризик серцево-судинних захворювань у всьому світі, ми повинні розглядати стрес як ще один фактор ризику, який можна модифікувати".