Тест використовує фермент для створення реакції при контакті з глюкозою в слині. Вчені сподіваються, що тепер можна буде відмовитись від проколювання пальця для вимірювання цукру.

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Як працює новий тест

Так, смужку просто необхідно покласти на язик та почекати кілька хвилин. Потім результати можна подивитися в додатку для смартфона.

У смужці, по суті, є біосенсори, які оцінюють біологічні або хімічні реакції. Тест містить фермент під назвою глюкозооксидаза.

При потраплянні на язик глюкозооксидаза реагує з глюкозою в слині з утворенням перекису водню. Потім перекис розкладається на іони водню, які генерують електричний сигнал, який можна вловити.

Цей тест справді відкриває перспективу безболісного, недорогого тестування на глюкозу і, сподіваємось, набагато кращих результатів для хворих на діабет,

– запевнили дослідники.

Вчені вже працюють над тестом на Covid-19 з використанням тієї ж технології. А також над тестуванням на алергени, гормони та рак. Довідка. Масове виготовлення таких тестів розпочнеться вже у 2021 році, а перші пристрої повинні бути доступними до 2023 року. Потім окремі тест-смужки можна буде придбати гуртом в аптеках майже за безцінь.

Як працює новий тест на виявлення рівня глюкози: дивіться відео University of Newcastle, Australia