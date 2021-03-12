На сьогодні у світі близнюків народжується більше, ніж будь-коли раніше. З 1980 років кількість близнюків збільшилася на третину – з 9 до 12 на 1000 випадків. Тобто щорічно у світі народжується близько 1,6 мільйона близнюків.

Кожна 42 народжена дитина – близнюк

Про це свідчать результати першого глобального огляду. Дослідники проаналізували кількість близнюків в 2010-2015 роках в 165 країнах і порівняли їх з показниками за 1980-1985 років.

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Найбільше зростання виявили в Північній Америці (на 71%), Європі (на 60%) та Азії (на 32%). Лише у 7 країнах дослідники виявили зниження більш ніж на 10%.

В Україні в проміжку між 2010 та 2015 роками було від 9 до 12 пологів близнюків на 1000 пологів. Але даних про зміни з 1980-х років у вчених немає.

Чому близнюки народжуються частіше

Ріст народжуваності близнюків відбувається завдяки збільшенню кількості дизиготних дітей водночас кількість монозиготних майже не змінилася і залишається стабільною на рівні приблизно 4 на 1000 пологів у всьому світі.

Основною причиною збільшення кількості близнюків дослідники вважають зростання випадків штучного запліднення.

Мова не лише про ЕКО (екстракорпоральне запліднення), зокрема цьому сприяють стимуляція яєчників і штучне запліднення.

Ще однією важливою причиною є відтермінування батьківства – шанси мати близнюків зростають з віком і досягають піку у віці від 35 до 39 років.

Відносна і абсолютна кількість близнюків у світі вища, ніж будь-коли з середини XX століття.

Чому це потрібно контролювати

Це важливо відстежувати, оскільки пологи близнюків пов'язані з вищим рівнем смертності немовлят і дітей, і з великою кількістю ускладнень для матерів і дітей під час вагітності, а також під час і після пологів.

Дослідники планують оновити свої результати даними за початок 2020-х років, щоб побачити, чи справді показники народжуваності близнюків досягли піку і почали знижуватися в країнах з високим рівнем доходів, і яким буде ефект більш поширення штучного запліднення в країнах з низьким і середнім рівнем доходів.