Більше, ніж будь-коли: як часто народжуються близнюки, – дослідження
На сьогодні у світі близнюків народжується більше, ніж будь-коли раніше. З 1980 років кількість близнюків збільшилася на третину – з 9 до 12 на 1000 випадків. Тобто щорічно у світі народжується близько 1,6 мільйона близнюків.
Джерело:Human Reproduction
Кожна 42 народжена дитина – близнюк
Про це свідчать результати першого глобального огляду. Дослідники проаналізували кількість близнюків в 2010-2015 роках в 165 країнах і порівняли їх з показниками за 1980-1985 років.
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Найбільше зростання виявили в Північній Америці (на 71%), Європі (на 60%) та Азії (на 32%). Лише у 7 країнах дослідники виявили зниження більш ніж на 10%.
Чому близнюки народжуються частіше
Ріст народжуваності близнюків відбувається завдяки збільшенню кількості дизиготних дітей водночас кількість монозиготних майже не змінилася і залишається стабільною на рівні приблизно 4 на 1000 пологів у всьому світі.
Основною причиною збільшення кількості близнюків дослідники вважають зростання випадків штучного запліднення.
Мова не лише про ЕКО (екстракорпоральне запліднення), зокрема цьому сприяють стимуляція яєчників і штучне запліднення.
Ще однією важливою причиною є відтермінування батьківства – шанси мати близнюків зростають з віком і досягають піку у віці від 35 до 39 років.
Чому це потрібно контролювати
Це важливо відстежувати, оскільки пологи близнюків пов'язані з вищим рівнем смертності немовлят і дітей, і з великою кількістю ускладнень для матерів і дітей під час вагітності, а також під час і після пологів.
Дослідники планують оновити свої результати даними за початок 2020-х років, щоб побачити, чи справді показники народжуваності близнюків досягли піку і почали знижуватися в країнах з високим рівнем доходів, і яким буде ефект більш поширення штучного запліднення в країнах з низьким і середнім рівнем доходів.
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