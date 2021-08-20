Нові випадки в Україні

Госпіталізації потребували 597 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 26 людей.

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Водночас вдалося побороти недугу 882 людям. Найбільше хворих зареєстрували в столиці України.

За добу протестували на коронавірус майже 50 тисяч людей, зокрема:

  • методом ПЛР – 23 478 осіб,
  • методом ІФА – 6 454 особи,
  • експрес-тестами – 19 010 осіб.

Загалом провели 11 773 325 тестувань на цю недугу.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналуГоловні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу