Нові випадки в Україні

Госпіталізації потребували 597 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 26 людей.

Раніше Тенденція: в Україні захворіли COVID-19 вдвічі більше, ніж одужали

Водночас вдалося побороти недугу 882 людям. Найбільше хворих зареєстрували в столиці України.

За добу протестували на коронавірус майже 50 тисяч людей, зокрема:

методом ПЛР – 23 478 осіб,

методом ІФА – 6 454 особи,

експрес-тестами – 19 010 осіб.

Загалом провели 11 773 325 тестувань на цю недугу.

Загальна статистика



За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 271 826 людей. Станом на 19 серпня одужали 2 200 000 з них. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 53 394 пацієнтів. Кількість захворювань в регіонах за добу: Київ – 222 випадки;

Вінницька область – 33 випадки;

Волинська область – 22 випадки;

Дніпропетровська область – 68 випадків;

Донецька область – 108 випадків;

Житомирська область – 48 випадків;

Закарпатська область – 20 випадків;

Запорізька область – 97 випадків;

Івано-Франківська область – 61 випадок;

Київська область – 71 випадок;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська область – 67 випадків;

Львівська область – 70 випадків;

Миколаївська область – 17 випадків;

Одеська область – 109 випадків;

Полтавська область – 56 випадків;

Рівненська область – 29 випадків;

Сумська область – 46 випадків;

Тернопільська область – 56 випадків;

Харківська область – 86 випадків;

Херсонська область – 75 випадків;

Хмельницька область – 68 випадків;

Черкаська область – 34 випадки;

Чернівецька область – 79 випадків;

Чернігівська область – 48 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.