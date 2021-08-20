На COVID-19 за добу захворіли 1 600 українців, понад третина – у лікарнях

20 серпня 2021 , 08:14
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Джерело:

МОЗ України

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 1 600 людей. З-поміж них 112 дітей та 46 медпрацівників.

Нові випадки в Україні

Госпіталізації потребували 597 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 26 людей.

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Водночас вдалося побороти недугу 882 людям. Найбільше хворих зареєстрували в столиці України.

За добу протестували на коронавірус майже 50 тисяч людей, зокрема: 

  • методом ПЛР – 23 478 осіб,
  • методом ІФА – 6 454 особи,
  • експрес-тестами – 19 010 осіб.

Загалом провели 11 773 325 тестувань на цю недугу.

Загальна статистика

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 271 826 людей. Станом на 19 серпня одужали 2 200 000 з них. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 53 394 пацієнтів.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 222 випадки;
  • Вінницька область – 33 випадки;
  • Волинська область – 22 випадки;
  • Дніпропетровська область – 68 випадків;
  • Донецька область – 108 випадків;
  • Житомирська область – 48 випадків;
  • Закарпатська область – 20 випадків;
  • Запорізька область – 97 випадків;
  • Івано-Франківська область – 61 випадок;
  • Київська область – 71 випадок;
  • Кіровоградська область – 10 випадків;
  • Луганська область – 67 випадків;
  • Львівська область – 70 випадків;
  • Миколаївська область – 17 випадків;
  • Одеська область – 109 випадків;
  • Полтавська область – 56 випадків;
  • Рівненська область – 29 випадків;
  • Сумська область – 46 випадків;
  • Тернопільська область – 56 випадків;
  • Харківська область – 86 випадків;
  • Херсонська область – 75 випадків;
  • Хмельницька область – 68 випадків;
  • Черкаська область – 34 випадки;
  • Чернівецька область – 79 випадків;
  • Чернігівська область – 48 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Аліна Оліховська