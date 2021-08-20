На COVID-19 за добу захворіли 1 600 українців, понад третина – у лікарнях
20 серпня 2021 , 08:14Читать новость на русском
Джерело:МОЗ України
В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 1 600 людей. З-поміж них 112 дітей та 46 медпрацівників.
Нові випадки в Україні
Госпіталізації потребували 597 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 26 людей.
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Водночас вдалося побороти недугу 882 людям. Найбільше хворих зареєстрували в столиці України.
За добу протестували на коронавірус майже 50 тисяч людей, зокрема:
- методом ПЛР – 23 478 осіб,
- методом ІФА – 6 454 особи,
- експрес-тестами – 19 010 осіб.
Загалом провели 11 773 325 тестувань на цю недугу.Загальна статистика
За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 271 826 людей. Станом на 19 серпня одужали 2 200 000 з них. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 53 394 пацієнтів.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 222 випадки;
- Вінницька область – 33 випадки;
- Волинська область – 22 випадки;
- Дніпропетровська область – 68 випадків;
- Донецька область – 108 випадків;
- Житомирська область – 48 випадків;
- Закарпатська область – 20 випадків;
- Запорізька область – 97 випадків;
- Івано-Франківська область – 61 випадок;
- Київська область – 71 випадок;
- Кіровоградська область – 10 випадків;
- Луганська область – 67 випадків;
- Львівська область – 70 випадків;
- Миколаївська область – 17 випадків;
- Одеська область – 109 випадків;
- Полтавська область – 56 випадків;
- Рівненська область – 29 випадків;
- Сумська область – 46 випадків;
- Тернопільська область – 56 випадків;
- Харківська область – 86 випадків;
- Херсонська область – 75 випадків;
- Хмельницька область – 68 випадків;
- Черкаська область – 34 випадки;
- Чернівецька область – 79 випадків;
- Чернігівська область – 48 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.