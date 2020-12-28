Майже 60% росіян не захотіли робити робити щеплення російською вакциною "Супутник V". Чимало противників вакцинації є люди, які не підтримують діяльність президента РФ Володимира Путіна.

58% росіян не готові робити щеплення від COVID-19 російською вакциною "Супутник V". Про це йдеться у даних результатів опитування "Левада-центру".

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38% респондентів заявили про готовність зробити щеплення. Ще 4% людей заявили, що проти будь-якої вакцини від коронавірусної інфекції.

Зауважимо, ставлення росіян до вакцинації практично не змінилося в порівнянні з серпнем і жовтнем.

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Найчастіше бажання вакцинуватися заявили росіяни старше 40 років, які також вважають за краще телебачення як основне джерело інформації.

Водночас прихильники інформації в інтернеті частіше проголосували за відмову від вакцинації.

Причини відмови від вакцинації

30% респондентів пояснили відмову від щеплення тим, що хочуть дочекатися закінчення випробувань вакцини .

. 29% людей побоюються побічних ефектів .

. 12% – мають протипоказання.

12% – не бачать сенсу робити щеплення від COVID-19.

10% – виступають проти будь-яких щеплень.

6% респондентів обрали інші варіанти.

1% зізналися, що "важко відповісти".

Крім того, 41% росіян заявили, що коронавірус у них не викликає страху, а 57% – бояться заразитися COVID-19.

Як дослідники провели опитування

Опитування проведене 21-23 грудня 2020 року. Для цього було обрано 1617 осіб у віці від 18 років і старше. Дослідження проводилося методом телефонних інтерв'ю. Статистична похибка не перевищує 2,4%.