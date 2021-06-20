У МОЗ пояснили, що для того, аби повернутися до нормального життя, потрібен імунітет до коронавірусу.

Важливо За добу проти коронавірусу вакцинували понад 60 тисяч українців

Також у міністерстві похвалилися темпами вакцинації, нагадавши, що в Україні зробили понад 2 мільйони щеплень від COVID-19.

Якщо ви вже щепилися або запланували похід у пункт вакцинації, розкажіть про це на своїй сторінці в соцмережах. Напишіть пост і додайте нашу нову рамку "Я вакцинуюсь" до фотографії у профілі у фейсбуці,

– мовиться у повідомленні.

У МОЗ розписали кроки, як саме потрібно повідомляти про вакцинацію.

Як це зробити

Перейдіть на сторінку www.facebook.com/profilepicframes. Ліворуч у рядку пошуку знайдіть рамку, ввівши її назву "Я вакцинуюсь" або ім'я автора: МОЗ. Виберіть потрібну рамку зі списку результатів. Натисніть "встановити як аватар".

Реакція соцмереж

"А навіщо такі дешеві трюки, ще й через рік по тому, коли в них ще був сенс? Антивакцинаторів ви рамкою все одно вже не переконаєте, а хто вирішив вакцинуватись – зробить це і без рамки".

"Наразі з такими темпами вакцинації та з такою її організацію ці рамочки скидаються на якесь знущання".

"А можна просто зробити доступне вакцинування...ну щоб просто я прийшла до сімейного лікаря і він відправив мене вакцинуватись… На чорта мені ваша рамочка?".

Зверніть увагу! Зараз в Україні вакцинують медиків, військових та людей літнього віку. Водночас всі інші громадяни можуть записатися до листа очікування у додатку "Дія", або прийти у центри вакцинації.

Додамо, що в Україні з початку вакцинальної кампанії зробили 2 056 499 щеплень проти коронавірусу. Всього вакцинували 1 700 711 людей. Водночас повністю імунізовані, тобто ті, хто отримав 2 дози, – 355 790 осіб