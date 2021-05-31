Більшість британців не відрізняють піхву від уретри: опитування

Тільки 46% опитаних британців знають що у жінок нижче талії є три фізіологічних отвори. Цікаво, що в анонімному дослідженні взяли участь 20 чоловіків і 171 жінка.

Співавторка дослідження та гінекологиня Фіона Райд розповіла, що існують жінки, які не розуміють, що є піхва, уретра й анус. Вони думають, що уретра і піхва – це одне і те ж.

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Учасникам та учасницям дослідження вислали схематичний малюнок, на якому потрібно було ідентифікувати складові вульви. Повністю завдання виконали лише 9% респондентів.

Результати опитування

Найпростіше респонденти знаходили анус і піхву.

Статеві губи знайшли 49% опитаних.

З уретрою і клітором була повна плутанина.

Більше третини опитаних неправильно відзначили клітор на малюнку.

Це не так вже й дивно. Я думаю, ми набагато краще знайомі зі схемами жіночої репродуктивної системи: матка, маткові труби і яєчники, ніж з малюнками зовнішніх геніталій з правильним маркуванням,

– розповіла авторка книги "Вагіна. Перенавчання".

Жінки розбиралися у своїй анатомії не набагато краще за чоловіків. Вони частіше правильно ідентифікували піхву і анус, але на цьому зазвичай знання закінчувались. Краще за інших з завданням впоралися білі й освічені люди