Перевірка досліджень раку

Дослідники з "Проєкту відтворюваності: біологія раку" планували повторити 193 експерименти з 53 провідних статей про рак, опублікованих з 2010 до 2012 року. В результаті вдалося відтворити лише чверть із них.

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Вчені не змогли провести більшість експериментів, тому що неможливо зібрати достатньо інформації про методи, які використовувалися, або отримати матеріали, необхідні для відтворення. На додаток, у 50 експериментах, які вдалося відтворити, результат виявився в середньому на 85% гіршим, ніж у початкових експериментах.

За допомогою п'яти критеріїв вчені виміряли, чи відтворення експерименту було успішним, чи мали обидва експерименти – початковий і повторний – однакові позитивними чи негативні результати. І наскільки ці результати були статистично значущими.

Які можуть бути наслідки

Все це викликає занепокоєння у дослідників: тому що експерименти, які неможливо відтворити, використовуються для запуску клінічних випробувань та розробки ліків. Це може означати, що пацієнти без будь-якої необхідності піддаються впливу небезпечних та непрацюючих препаратів. А значна неефективність доклінічних досліджень може стати на заваді розробці ліків.

Втім, вчені застерігають від надмірної драматизації результатів дослідження.

Неможливість відтворення дослідження не завжди означає, що воно було неправильним, його успішне відтворення не завжди означає, що отримані результати були правильними. Вчені мають оцінити, чи є методи дослідження неупередженими,

– зазначили науковці.

Раніше вчені визначили, що гепатит B (HBV) здатний викликати первинний рак печінки. При цьому вірус починає вбудовуватись у ДНК клітин печінки за багато років до виявлення онкологічного захворювання – у деяких випадках процес займає понад два десятиліття.