Більшість людей не потребує третього щеплення від COVID-19: свіжі дані науковців FDA

Декілька країн світу розпочали вакцинацію населення третьою дозою вакцини проти коронавірусу. Втім, жодні дані досі не підтверджують, що у цьому є необхідність.

До такого висновку дійшла міжнародна група науковців. Частина з них представляють американську Адміністрацію з контролю за продуктами та ліками (FDA) та Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).

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Серед 18 авторів є й Філіп Краузе та Маріон Грубер. Раніше вони оголосили, що залишать FDA. Частково причина полягає у тому, що вони не погоджуються з прагненням адміністрації президента США Джо Байдена застосувати бустерну дозу вакцини до того, як свої висновки з цього приводу надали науковці.

Експерти кажуть, що бустерні дози можуть бути корисними для деяких людей зі слабкою імунною системою, але вони все ще не потрібні для населення в цілому, оскільки мільярди людей залишаються нещепленими у всьому світі.

Обмежений запас цих вакцин врятує найбільше життів, якщо вони стануть доступними для людей, які мають значний ризик серйозних захворювань і ще не отримали жодної вакцини,

– зазначили вчені.

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Що таке бустерна доза вакцини? Це третє щеплення препаратом проти коронавірусу, яке проводять щонайменше через 5 – 6 місяців після завершення імунізації, тобто другої дози вакцини.



Зниження ефективності вакцин та потрібність третьої дози пояснюють появу мутованих версій коронавірусу, особливо вплинув на ефективність препаратів штам Дельта.

Тож про імунізацію трьома дозами своїх вакцин заявили чи не усі виробники схвалених COVID-вакцин, зокрема:

у Pfizer оголосили, що ефективність їхньої вакцини знижується приблизно на 6% кожні два місяці, і до 84% через 6 місяців після другого щеплення;

оголосили, що ефективність їхньої вакцини знижується приблизно на 6% кожні два місяці, і до 84% через 6 місяців після другого щеплення; вакцина від Moderna ефективна майже на 93% проти коронавірусу навіть через 6 місяців після вакцинації, але нові мутації коронавірусу можуть вплинути на ефективність;

ефективна майже на 93% проти коронавірусу навіть через 6 місяців після вакцинації, але нові мутації коронавірусу можуть вплинути на ефективність; бустерна доза вакцини Sinovac Biotech підвищує рівень антитіл проти штаму Дельта у понад 2,5 раза.

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