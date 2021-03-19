Два дослідження опубліковані у вигляді препринтів показують, що далеко не всі інфіковані коронавірусом SARS-CoV-2 люди заразні.

Як відбувалося дослідження

Вчені Колорадського університету вивчили дані приблизно 72 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус. Бралися проби слини у студентів і викладачів в рамках регулярної університетського скринінгу.

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Аналізи брали у людей без видимих ​​симптомів. Коронавірус був виявлений в 1,4 тисячі зразків слини. Вчені провели визначення вірусного навантаження (кількості вірусних частинок) в цих зразках. Свої результати вони порівняли з отриманими раніше даними про вірусне навантаження у людей з яскраво вираженими симптомами COVID-19.

Наявність симптомів – не означає заразність

Виявилося, що відрізнити результати аналізів людей з симптомами та без симптомів неможливо: вірусне навантаження у них приблизно однакове. Тобто наявність у людини симптомів не обов'язково свідчить про здатність людини виділяти коронавірус.

Ще однією цікавою знахідкою стало те, що всього 2% всіх інфікованих людей опинилися носіями 90% всіх підрахованих вірусних частинок. "Студент-рекордсмен" був носієм 5% всіх виявлених в дослідженні частинок коронавірусу.

Приблизно у половини людей з позитивними тестами на COVID-19 вірусне навантаження було дуже низьким. Вчені припускають, що ті виділяли не живий вірус, а просто його РНК, що залишився в організмі. Тобто вони були не заразні.

Який ризик захворіти, якщо жити разом з інфікованим

У другому дослідженні вивчили ризик зараження студентів, що живуть в одній кімнаті. Для цього вони використовували ті ж дані. Позитивний тест на коронавірус був у 1058 студентів, які проживають в гуртожитку. Вони становили 16,5% всіх мешканців гуртожитків університету.

У тих студентів, які живуть в окремих кімнатах ризик зараження коронавірусом був у два рази нижчим, ніж в інших. Однак, як видно, це пов'язано не тільки з перевагами ізольованого проживання. Раніше дослідження показували, що у тих, хто живе в окремій кімнаті, в цілому менше соціальних контактів.

Тільки 20% інфікованих коронавірусом студентів заразили своїх сусідів COVID-19. Це були студенти з найвищим вірусним навантаженням, вчені називають їх суперносіями.