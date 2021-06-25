Більшість нових померлих від коронавірусу у США – невакциновані

Нині всі смерті внаслідок коронавірусу у США фіксують серед невакцинованих пацієнтів. Експерти переконані, що втратам можна запобігти.

Майже кожній смерті від коронавірусу зараз можна запобігти. Найефективнішим виходом з ситуації є вакцинація.

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Журналісти The Associated Press проаналізували дані американських Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) за травень. Вони повідомили, що із понад 853 тисяч госпіталізацій через SARS-CoV-2 були всього 1200 вакцинованих американців. Це приблизно 0,1% із загальної кількості госпіталізованих людей.

Впродовж травня 2021 року внаслідок коронавірусу у США померли більш ніж 18 тисяч людей. Лише 150 з них мали щеплення проти COVID-19 (приблизно 0,8%).

До слова, на початку червня колишній радник адміністрації Байдена з питань COVID-19 Енді Славітт припустив, що від 98% до 99% американців, які помирають від COVID-19, не вакциновані.

А директорка CDC Рошель Валенськи заявила, що щеплення настільки ефективне, що "майже кожній смерті, особливо серед дорослих, через COVID-19 зараз цілком можна запобігти".

Темпи COVID-вакцинації у США

Дані: Мінфін

Нині у США схвалили такі вакцини проти COVID-19: одноразова Johnson&Johnson, Moderna та Pfizer-BioNTech,

Першу дозу вакцини зробили щонайменше 177 948 892 американцям ( 53,45%),

53,45%), Повністю вакцинували в країні 150 787 303 громадян ( 45,30%),

150 787 303 45,30%), Всього у США провели 319 872 053 щеплення.