Перелік "помаранчевих" регіонів тільки зростає. За добу він поповнився Миколаївською та Тернопільською областями.

До теми Червону зону можуть розширити: до її показників близькі ще 5 регіонів

Про які регіони мовиться

  • Волинська область,
  • Дніпропетровська область,
  • Донецька область,
  • Житомирська область,
  • Запорізька область,
  • Луганська область,
  • Львівська область,
  • Миколаївська область,
  • Одеська область,
  • Сумська область,
  • Тернопільська область,
  • Харківська область,
  • Херсонська область,
  • Хмельницька область,
  • Черкаська область,
  • Чернівецька область,
  • Чернігівська область.

Що передбачає помаранчева зона

У помаранчевій зоні карантину немає додаткових обмежень. Однак вона є сигналом, що регіон наближається до червоної.

Крім того, місцева влада може вводити у помаранчевій зоні додаткові заходи, якщо є потреба.

Привілеї для вакцинованих
Привілеї для вакцинованих / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу