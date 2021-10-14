Перелік "помаранчевих" регіонів тільки зростає. За добу він поповнився Миколаївською та Тернопільською областями.

До теми Червону зону можуть розширити: до її показників близькі ще 5 регіонів

Про які регіони мовиться

Волинська область,

Дніпропетровська область,

Донецька область,

Житомирська область,

Запорізька область,

Луганська область,

Львівська область,

Миколаївська область,

Одеська область,

Сумська область,

Тернопільська область,

Харківська область,

Херсонська область,

Хмельницька область,

Черкаська область,

Чернівецька область,

Чернігівська область.

Що передбачає помаранчева зона

У помаранчевій зоні карантину немає додаткових обмежень. Однак вона є сигналом, що регіон наближається до червоної.

Крім того, місцева влада може вводити у помаранчевій зоні додаткові заходи, якщо є потреба.

Зверніть увагу! Наразі в червоній зоні перебуває лише одна область України – Херсонська. Посилений карантин у регіоні почне діяти з 15 жовтня.



Привілеї для вакцинованих / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу