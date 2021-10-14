Перелік "помаранчевих" регіонів тільки зростає. За добу він поповнився Миколаївською та Тернопільською областями.
До теми Червону зону можуть розширити: до її показників близькі ще 5 регіонів
Про які регіони мовиться
- Волинська область,
- Дніпропетровська область,
- Донецька область,
- Житомирська область,
- Запорізька область,
- Луганська область,
- Львівська область,
- Миколаївська область,
- Одеська область,
- Сумська область,
- Тернопільська область,
- Харківська область,
- Херсонська область,
- Хмельницька область,
- Черкаська область,
- Чернівецька область,
- Чернігівська область.
Що передбачає помаранчева зона
У помаранчевій зоні карантину немає додаткових обмежень. Однак вона є сигналом, що регіон наближається до червоної.
Крім того, місцева влада може вводити у помаранчевій зоні додаткові заходи, якщо є потреба.
Привілеї для вакцинованих / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу