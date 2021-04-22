Охочих вакцинуватись більше

Більшість українців вважають ефективним способом захисту проти COVID-19 вакцинацію. Якби була змога, вакцинуватись безоплатно готові 63% опитаних.

До теми Колективи з 50 людей можуть записатись на вакцинацію, – Ляшко

Старше покоління виявило більшу готовність: 71% людей від 60 років згодні безоплатно прищепитися від COVID-19.

Скільки українців готові вакцинуватись проти коронавірусу / Інфографіка ЮНІСЕФ

Чи вважають українці коронавірус загрозою

Дослідження свідчить, що 71% українців вважають пандемію загрозою для себе і своєї сім'ї, серед людей старшого покоління (60+ років) цей показник вищий, 81%.

Водночас 12% не вважають пандемію небезпечною для себе або своїх близьких.

Вакцинацію визнають ефективним способом боротьби з хворобами

Також дослідження показало, що українці довіряють й рутинній вакцинації. З твердженням "важливо, щоб дитина була вакцинована, мала щеплення "погоджуються 78% українців загалом і 84% громадян старших за 60 років.

Близько 70% опитаних вважають вакцинацію ефективною з погляду запобігання небезпечним хворобам і 63% – безпечною.

Серед тих, хто зголосився вакцинуватися:

6% дуже сильно хочуть отримати щеплення, сильно – 11%,

"не дуже сильно" – 13%;

а 67% усвідомлюють необхідність, але виявляють стриману зацікавленість.

Зверніть увагу! За даними МОЗ, станом на 22 квітня в Україні щеплення проти коронавірусу отримали 491 877 людей, з них отримали 1 дозу – 491 875 громадян, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози вакцини – 5 людей.