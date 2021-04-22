Охочих вакцинуватись більше
Більшість українців вважають ефективним способом захисту проти COVID-19 вакцинацію. Якби була змога, вакцинуватись безоплатно готові 63% опитаних.
До теми Колективи з 50 людей можуть записатись на вакцинацію, – Ляшко
Старше покоління виявило більшу готовність: 71% людей від 60 років згодні безоплатно прищепитися від COVID-19.
Скільки українців готові вакцинуватись проти коронавірусу / Інфографіка ЮНІСЕФ
Чи вважають українці коронавірус загрозою
Дослідження свідчить, що 71% українців вважають пандемію загрозою для себе і своєї сім'ї, серед людей старшого покоління (60+ років) цей показник вищий, 81%.
Вакцинацію визнають ефективним способом боротьби з хворобами
Також дослідження показало, що українці довіряють й рутинній вакцинації. З твердженням "важливо, щоб дитина була вакцинована, мала щеплення "погоджуються 78% українців загалом і 84% громадян старших за 60 років.
Близько 70% опитаних вважають вакцинацію ефективною з погляду запобігання небезпечним хворобам і 63% – безпечною.
Серед тих, хто зголосився вакцинуватися:
- 6% дуже сильно хочуть отримати щеплення, сильно – 11%,
- "не дуже сильно" – 13%;
- а 67% усвідомлюють необхідність, але виявляють стриману зацікавленість.