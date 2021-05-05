Більшість українців мають щепити від COVID до Дня Незалежності, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що уряд повинен посилити комунікацію з регіонами щодо ситуації із захворюваністю на COVID-19.

Володимир Зеленський заявив, що більшість українців потребують вакцинації проти коронавірусу до Дня Незалежності.

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До Дня Незалежності більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, мають отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати. Крім того, потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед людей щодо важливості вакцинації,

– зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що вакцинація – це єдиний і найбільш ефективний шлях у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що загалом епідемічна ситуація в Україні стабілізується шостий тиждень поспіль. За його словами, наразі шість областей залишаються у "червоній" зоні.

Так, всього для хворих на COVID-19 виділено 77 тисяч ліжок. Забезпечені подачею кисню – 68 264. Зайнято на сьогодні 33 292 ліжка.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу