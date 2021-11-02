Так, 57% опитаних заявили, що не бояться заразитися коронавірусом. Натомість 41% висловили такі побоювання.
До теми В одній області жовтої зони погіршуються показники: чи загрожує карантин
Натомість за стан здоров’я своїх близьких та рідних українці переймаються значно більше. Так, 77% респондентів хвилюються за здоров'я своїх близьких, а лише 23% – ні.
Найвищі показники хвилювання, як і раніше, фіксують у старшій віковій групі та серед жінок. Також ті люди, хто вже вакцинувались проти коронавірусу, менше бояться захворіти, аніж ті, хто лише хоче зробити щеплення від COVID-19.
Важливо розуміти, що опитування відбувалося лише серед дорослого населення України, тоді як офіційна статистика кількості вакцинованих виводиться серед усього населення. У порівнянні із липнем цього року, лояльність до вакцинації зросла. Відносно більше тих, хто не має бажання робити щеплення, серед молодих респондентів,
– йдеться в дослідженні.
У порівнянні з весняними дослідженнями, знизилась і кількість прихильників "жорсткого карантину". Запровадження локдауну підтримали 54% (у квітні було 65%), не підтримали – 44%. Останніх більше серед мешканців сходу, населення середнього віку, та тих, хто не боїться інфікуватися.
Як проводилось опитування
- Опитування проводилось в період 21 – 23 жовтня серед 2 500 мешканців України у віці від 18 років і старше (окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу).
- Опитування проводилось методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews). Тобто телефонним інтерв'ю з використанням комп'ютера. Номери мобільних телефонів набирали випадковим чином.
- Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.