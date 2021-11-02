Так, 57% опитаних заявили, що не бояться заразитися коронавірусом. Натомість 41% висловили такі побоювання.

До теми В одній області жовтої зони погіршуються показники: чи загрожує карантин

Натомість за стан здоров’я своїх близьких та рідних українці переймаються значно більше. Так, 77% респондентів хвилюються за здоров'я своїх близьких, а лише 23% – ні.

Найвищі показники хвилювання, як і раніше, фіксують у старшій віковій групі та серед жінок. Також ті люди, хто вже вакцинувались проти коронавірусу, менше бояться захворіти, аніж ті, хто лише хоче зробити щеплення від COVID-19.

Лише 36% респондентів повідомили, що вже вакцинувалися першою або обома дозами. 18% зазначили, що готові вакцинуватися. Натомість 43% – не готові.

Важливо розуміти, що опитування відбувалося лише серед дорослого населення України, тоді як офіційна статистика кількості вакцинованих виводиться серед усього населення. У порівнянні із липнем цього року, лояльність до вакцинації зросла. Відносно більше тих, хто не має бажання робити щеплення, серед молодих респондентів,

– йдеться в дослідженні.

У порівнянні з весняними дослідженнями, знизилась і кількість прихильників "жорсткого карантину". Запровадження локдауну підтримали 54% (у квітні було 65%), не підтримали – 44%. Останніх більше серед мешканців сходу, населення середнього віку, та тих, хто не боїться інфікуватися.

Як проводилось опитування