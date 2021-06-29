Більшість вакцин вчора використали для другого щеплення: динаміка вакцинації в Україні

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали близько 590 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже 2,5 мільйона щеплень.

Динаміка вакцинації

Зокрема, 17 тисяч українців отримали щеплення проти коронавірусу впродовж останньої доби. Більшість з них – другою дозою – 9 474, першу ж дозу вакцини за добу 28 червня отримали 7 591 людина.

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Протягом доби працювали: 133 мобільні бригади, 230 пунктів щеплення, 30 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 912 471 людина:

з них отримали 1 дозу – 1 912 469 людей,

отримали 2 дози – 589 362 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 2 501 831 щеплення.

Які вакцини використовували

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 556 578,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 510 288,

AstraZeneca – 358 028,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Головне про вакцинацію в Україні

Станом на 28 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 751 726 людей.

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

До кінця року Україна гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Законтрактовано 34 мільйони доз вакцин:

20 мільйонів доз Pfizer,

10 мільйонів доз Novavax,

2 мільйони доз AstraZeneca/Covishield,

1,9 мільйона доз CoronaVac.

Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 мільйонів доз вакцин.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу