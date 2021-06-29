Більшість вакцин вчора використали для другого щеплення: динаміка вакцинації в Україні
Джерело:МОЗ
Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали близько 590 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже 2,5 мільйона щеплень.
Динаміка вакцинації
Зокрема, 17 тисяч українців отримали щеплення проти коронавірусу впродовж останньої доби. Більшість з них – другою дозою – 9 474, першу ж дозу вакцини за добу 28 червня отримали 7 591 людина.
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Протягом доби працювали: 133 мобільні бригади, 230 пунктів щеплення, 30 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 912 471 людина:
- з них отримали 1 дозу – 1 912 469 людей,
- отримали 2 дози – 589 362 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 2 501 831 щеплення.
Які вакцини використовували
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 556 578,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 510 288,
- AstraZeneca – 358 028,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Головне про вакцинацію в Україні
В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.
До кінця року Україна гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Законтрактовано 34 мільйони доз вакцин:
- 20 мільйонів доз Pfizer,
- 10 мільйонів доз Novavax,
- 2 мільйони доз AstraZeneca/Covishield,
- 1,9 мільйона доз CoronaVac.
Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 мільйонів доз вакцин.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу