Більшість вакцин вчора використали для другого щеплення: динаміка вакцинації в Україні

29 червня 2021 , 09:37
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Джерело:

МОЗ

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали близько 590 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже 2,5 мільйона щеплень.

Динаміка вакцинації

Зокрема, 17 тисяч українців отримали щеплення проти коронавірусу впродовж останньої доби. Більшість з них – другою дозою – 9 474, першу ж дозу вакцини за добу 28 червня отримали 7 591 людина.

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Протягом доби працювали: 133 мобільні бригади, 230 пунктів щеплення, 30 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 912 471 людина:

  • з них отримали 1 дозу – 1 912 469 людей,
  • отримали 2 дози – 589 362 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 2 501 831 щеплення. 

Які вакцини використовували

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 556 578,
  • Cominarity (Pfizer-Biontech) – 510 288,
  • AstraZeneca – 358 028,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Станом на 28 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 751 726 людей.

Головне про вакцинацію в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

До кінця року Україна гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Законтрактовано 34 мільйони доз вакцин:

  • 20 мільйонів доз Pfizer,
  • 10 мільйонів доз Novavax,
  • 2 мільйони доз AstraZeneca/Covishield,
  • 1,9 мільйона доз CoronaVac.

Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 мільйонів доз вакцин.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська