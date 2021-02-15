Більшість заражень відбуваються через безсимптомних носіїв коронавірусу

Головна підступність коронавірусу в тому, що людина може бути заразною й активно поширювати інфекцію, не підозрюючи про це. Вчені з Університету Чикаго підтвердили побоювання органів охорони здоров'я: безсимптомні носії активно беруть участь в епідемпроцесі.

Кількість безсимптомних хворих

У перші місяці пандемії вчені припускали, що частка безсимптомних випадків COVID-19 може досягати 80%, пізніше цей показник скорегували до 50%.

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Подальші дослідження показали, що кількість інфікованих, у яких не розвиваються симптоми, становить від 17 до 20%. Більш ніж у половини людей, яких лікарі спочатку вважали безсимптомними, ознаки захворювання все-таки з'являються з часом. За даними недавнього великого огляду кожен третій заражений є безсимптомним носієм.

Безсимптомні носії найбільше поширюють коронавірус

Вчені також намагаються знайти відповідь на питання, наскільки небезпечні люди без симптомів COVID-19 для оточення. В американських Центрах контролю профілактики захворювань (CDC) вважають, що безсимптомні носії відповідальні приблизно за 59% випадків зараження коронавірусом.

У новому дослідженні вчені оцінювали дані про захворюваність в Нью-Йорку, який взяли на себе перший удар пандемії в США, щоб визначити частку безсимптомних носіїв і їхню роль в поширенні інфекції.

Використовуючи метод математичного моделювання, фахівці проаналізували підтверджені випадки COVID-19, а також дані серологічних досліджень під час весняного спалаху. Результати показали, що на той момент лише один з семи хворих мав симптоми захворювання. Мінімум 50% випадків інфікування відбулися після контакту з безсимптомним носієм.

Вкрай важливо, щоб всі люди, які навіть не мають симптомів коронавірусу, дотримувалися соціальну дистанцію і носили маски. Також необхідно забезпечити доступність тестування для всіх жителів,

– вважають автори дослідження.