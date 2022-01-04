Більшість засобів проти похмілля не діють: результати дослідження

Дослідники провели систематичний огляд препаратів, призначених для лікування похмілля, і з'ясували, що ці засоби можна порівняти з ефективністю плацебо.

Засоби проти похмілля не діють

До такого висновку дійшли науковці з Національного центру наркології при Королівському коледжі Лондона. Під час дослідження вони вивчили 21 наукову роботу, де розглядалася дія популярних засобів, які використовують у клініках для зняття абстинентного синдрому.

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Загалом у цих дослідженнях брали участь 386 волонтерів. Досліджувалися в тому числі: червоний женьшень, екстракт гвоздики, корейська груша, екстракт говіння солодкої, а також L-цистеїн. Дія знеболювальних, наприклад, парацетамолу або аспірину в цих дослідженнях не вивчалася.

Що має хоч якийсь ефект

Ознаки потенційної користі у боротьбі із симптомами похмілля показали лише сім речовин. Найбільший та найсильніший ефект спостерігався в екстракту гвоздики.

У волонтерів, які приймали пігулки з екстрактом гвоздики під час вживання алкоголю, симптоми похмілля зменшилися в середньому на 19% у порівнянні з 43% у тих, хто приймав плацебо. Але в дослідженні цієї речовини брали участь участь лише 16 учасників.

Недоліки дослідження

Серед інших обмежень команда науковців зазначила, що у восьми дослідженнях брали участь лише учасники чоловічої статі, в той час, як жодне не залучало старших людей віком від 65 років. Також неясно, чи будуть результати досліджень в одній країні застосовні в інших країнах.