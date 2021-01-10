У більшості госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 симптоми тривають пів року: дослідження
Понад 3 чверті пацієнтів з COVID-19 мають принаймні 1 постійний симптом коронавірусу через пів року після зараження інфекцією.
Коронавірус може впливати як і на фізичне, так і на психічне здоров'я щонайменше 6 місяців після інфікування. Дослідження, проведене в Ухані, опубліковане у журналі The Lancet.
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Про довгостроковий вплив COVID-19 на здоров'я відомо мало, адже поки що на цю тему було проведено небагато досліджень. До минулих досліджень було залучено небагато пацієнтів, за якими спостерігали досить короткий період (близько 3 місяці після виписки).
Цього разу вчені проаналізували стан 1 733 пацієнтів з COVID-19, яких у період з 7 січня та 29 травня 2020 виписали з лікарні Цзінь Інь-тань, що у місті Ухань. Середній час спостереження становив 186 днів.
Учасники дослідження проходили опитування, медичне обстеження та тестування на витривалість. У частини пацієнтів оцінили функції легенів. А 94 інфікованим, яким робили дослідження на наявність антитіл в розпал інфекції, зробили повторні аналізи для того, аби дізнатися про тривалість їхнього імунітету.
Результати дослідження:
- За час спостереження 76% пацієнтів повідомили про щонайменше 1 постійний симптом коронавірусу. 63% скаржились на втому чи м'язову слабкість, 26% на проблеми зі сном, а у 23% спостерігалася тривога або депресія.
- Пацієнти з найважчим перебігом захворювання зазвичай мали знижену функцію легенів. У 56% пацієнтів із найвищим ступенем тяжкості (які потребували вентиляції легенів) зменшився приплив кисню від легенів до крові. У пацієнтів, які потребували кисневої терапії і у тих, яким вона не була потрібна, показники становили 29% та 22% відповідно.
- Пацієнти, які найважче переносили COVID-19, демонстрували найгірші результати витривалості. Вони подолали найменшу кількість кроків за 6 хвилин.
- Автори також виявили, що у деяких пацієнтів після одужання виникали проблеми з нирками. Лабораторні тести показали, що у 13% з пацієнтів, у яких функція нирок була нормальною, спостерігалася знижена функція нирок після виписки з лікарні.
- Подальші аналізи антитіл в крові 94 пацієнтів виявили, що рівень нейтралізуючих антитіл через 6 місяців після розпалу інфекції був на 52,5% нижчим.
Але науковці попередили, що порушення функції легенів та витривалості, які спостерігались у дослідженні, не можна віднести безпосередньо до COVID-19, Адже вченим недоступні вихідні дані. Також невідомо, чи були тривалі симптоми пацієнтів постійними після інфікування, погіршувались після одужання чи виникали аж після виписки.
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