У більшості пацієнтів з важким перебігом коронавірусу знайшли пошкодження серця

Джерело:Oxford Academisc
Відомо, що люди з серцево-судинними захворюваннями потрапляють в одну з основних груп ризику коронавірусу. Але навіть ті, хто не мав раніше таких проблем, можуть зіткнутися з серйозними наслідками для життєво важливого органу.
Ще на самому початку пандемії лікарі дізналися, що у пацієнтів з коронавірусом може розвиватися ушкодження серцевого м'яза (міокарда). Китайські вчені виявили таку аномалію у кожного п'ятого з госпіталізованих пацієнтів під час першої хвилі пандемії та зв'язали її зі збільшенням ризику смертності хворих.
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Міокард може пошкоджуватися внаслідок запалення або порушення його кровопостачання. Біомаркер пошкодження міокарда – підвищення рівня білка тропоніну в крові. Цей стан зустрічається при інфаркті або міокардиті. Але такі діагнози лікарі ставлять тільки якщо присутність біомаркеру супроводжується симптомами цих хвороб. Якщо симптомів немає, мова йде просто про пошкодження.
Вчені з Великобританії опублікували дані найбільшого дослідження за участю пацієнтів після важкого перебігу COVID-19, у яких було виявлено підвищений рівень тропоніну після виписки.
До вибірки потрапили 178 осіб, які були госпіталізовані до червня 2020 року, 66% з них страждали від ішемічної хвороби серця до COVID-19. До контрольної групи для порівняння були включені 40 здорових осіб.
Для оцінки пошкодження міокарда пацієнтів обстежували за допомогою магнітно-резонансної томографії серця (МРТ). У більшості учасників (89%) не було пошкоджень лівого шлуночка серця, який відповідає за перекачування насиченої киснем крові в організмі. Однак ушкодження серцевого м'яза виявлені більш ніж у половини пацієнтів (54%). У 12 осіб були виявлені ознаки тривалого запалення серця.