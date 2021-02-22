У більшості пацієнтів з важким перебігом коронавірусу знайшли пошкодження серця

Відомо, що люди з серцево-судинними захворюваннями потрапляють в одну з основних груп ризику коронавірусу. Але навіть ті, хто не мав раніше таких проблем, можуть зіткнутися з серйозними наслідками для життєво важливого органу.

Серце і COVID-19

Ще на самому початку пандемії лікарі дізналися, що у пацієнтів з коронавірусом може розвиватися ушкодження серцевого м'яза (міокарда). Китайські вчені виявили таку аномалію у кожного п'ятого з госпіталізованих пацієнтів під час першої хвилі пандемії та зв'язали її зі збільшенням ризику смертності хворих.

Також на тему: Нормальний тиск для жінок і чоловіків: змінили діапазон

Міокард може пошкоджуватися внаслідок запалення або порушення його кровопостачання. Біомаркер пошкодження міокарда – підвищення рівня білка тропоніну в крові. Цей стан зустрічається при інфаркті або міокардиті. Але такі діагнози лікарі ставлять тільки якщо присутність біомаркеру супроводжується симптомами цих хвороб. Якщо симптомів немає, мова йде просто про пошкодження.

Нове дослідження

Вчені з Великобританії опублікували дані найбільшого дослідження за участю пацієнтів після важкого перебігу COVID-19, у яких було виявлено підвищений рівень тропоніну після виписки.

До вибірки потрапили 178 осіб, які були госпіталізовані до червня 2020 року, 66% з них страждали від ішемічної хвороби серця до COVID-19. До контрольної групи для порівняння були включені 40 здорових осіб.

Для оцінки пошкодження міокарда пацієнтів обстежували за допомогою магнітно-резонансної томографії серця (МРТ). У більшості учасників (89%) не було пошкоджень лівого шлуночка серця, який відповідає за перекачування насиченої киснем крові в організмі. Однак ушкодження серцевого м'яза виявлені більш ніж у половини пацієнтів (54%). У 12 осіб були виявлені ознаки тривалого запалення серця.