Джерело мутацій

Тож можна припустити, що найбільш сприятливим середовищем для появи нових штамів коронавірусу є організм невакцинованої людини. Про це розповів біохімік Національної академії наук та голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки та оборони Сергій Комісаренко.

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Внаслідок мутацій можуть з'являтися нові, небезпечніші варіанти вірусу, що мають стійкіші показники та швидше розповсюджуються.

Невакцинована людина – це чудове джерело для розвитку і появи нових варіантів вірусу. Мутації відбуватимуться, тому що в нас, на жаль, ще багато людей, які не є вакцинованими,

– зазначив Комісаренко.

Також експерт наголосив, що мікс в організмі однієї людини грипу та COVID-19 – дуже загрозливий.

"Наша імунна система вміє розрізняти різні віруси і боротися з ними, але при такому подвійному навантаженні вона може не витримати. Тому вкрай важливо вакцинуватися і проти COVID-19, і проти грипу", – наголосив академік.

Чому вірус мутує Вірус – це дрібний агент, який є вкрай нестабільним і під час передачі свого генетичного матеріалу (РНК, якщо мова йде про коронавірус) відбуваються невеликі зміни у цьому генетичному матеріалі.



Для того, щоб Вірус – це дрібний агент, який є вкрай нестабільним і під час передачі свого генетичного матеріалу (РНК, якщо мова йде про коронавірус) відбуваються невеликі зміни у цьому генетичному матеріалі.Для того, щоб накопичувалися мутації, треба, щоб вірус тривалий час зберігався в клітинах організму людини (поза якими він жити не може).

Людина і справді може одночасно хворіти на грип та COVID-19. Інформацію підтвердили у Центрі громадського здоров'я України. Там наголосили, що при появі перших симптомів хвороби слід обов’язково звернутися до сімейного лікаря, а не займатися самолікуванням.

Як захиститися від грипу та COVID-19