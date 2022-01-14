Біохімік сказав, де найчастіше мутує коронавірус
Джерело:Коронавірус інфо
Коронавірус продовжує ширитися світом та мутувати. Нові штами з'являються саме в тих країнах, де недостатньо вакцинованих людей.
Джерело мутацій
Тож можна припустити, що найбільш сприятливим середовищем для появи нових штамів коронавірусу є організм невакцинованої людини. Про це розповів біохімік Національної академії наук та голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки та оборони Сергій Комісаренко.
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Внаслідок мутацій можуть з'являтися нові, небезпечніші варіанти вірусу, що мають стійкіші показники та швидше розповсюджуються.
Невакцинована людина – це чудове джерело для розвитку і появи нових варіантів вірусу. Мутації відбуватимуться, тому що в нас, на жаль, ще багато людей, які не є вакцинованими,
– зазначив Комісаренко.
Також експерт наголосив, що мікс в організмі однієї людини грипу та COVID-19 – дуже загрозливий.
"Наша імунна система вміє розрізняти різні віруси і боротися з ними, але при такому подвійному навантаженні вона може не витримати. Тому вкрай важливо вакцинуватися і проти COVID-19, і проти грипу", – наголосив академік.
Чому вірус мутуєВірус – це дрібний агент, який є вкрай нестабільним і під час передачі свого генетичного матеріалу (РНК, якщо мова йде про коронавірус) відбуваються невеликі зміни у цьому генетичному матеріалі.
Для того, щоб накопичувалися мутації, треба, щоб вірус тривалий час зберігався в клітинах організму людини (поза якими він жити не може).
Чи можна одночасно захворіти на грип і коронавірус
Людина і справді може одночасно хворіти на грип та COVID-19. Інформацію підтвердили у Центрі громадського здоров'я України. Там наголосили, що при появі перших симптомів хвороби слід обов’язково звернутися до сімейного лікаря, а не займатися самолікуванням.
Як захиститися від грипу та COVID-19
- Щеплення проти грипу робиться 1 раз на рік. Придбати вакцину можна в аптеці, а щепитися в амбулаторіях сімейного лікаря або у приватних медзакладах.
- Вакцинація проти COVID-19 є безоплатною. Її проводить в державних пунктах щеплення.