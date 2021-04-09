Директор Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко заявив, що південноафриканський штам коронавірусу гірше реагує на вакцинацію, але вакцинуватись таки варто.

Вакцинуватись таки варто

Комісаренко додав, що ті вакцини, які зараз є в Україні, запобігають розвитку коронавірусної інфекції і важкому перебігу хвороби, тому вакцинуватися у будь-якому випадку потрібно.

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Сергій Комісаренко “Цей вірус також небезпечний тим, що він гірше реагує на вакцинацію, але все ж реагує. Зрештою вакцинація сприяє еволюційному тиску на вірус і в ньому відбувається більше мутацій”.

Південноафриканський штам більш смертоносний

Також вчений розповів, що південноафриканський штам коронавірусу дуже нагадує бразильський і є більш смертоносним.

Директор Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко заявив, що південноафриканський штам коронавірусу дуже нагадує бразильський. Він є більш смертоносним.

Лікар “Південноафриканський штам, до речі, дуже нагадує бразильський. Якщо цей варіант більш контагіозний, то він заражає більше людей. Відповідно, більше людей хворіє і, на жаль, помирає... Щодо того, наскільки він більш летальний, поки складно сказати”.

За словами Комісаренка, цей вірус поводиться агресивніше, він викликає важчий перебіг хвороби і вражає людей більш молодого віку.

Увага! 7 квітня у Полтавській області підтвердили так званий "південноафриканський" штам коронавірусу. Раніше глава МОЗ Максим Степанов говорив, що цей штам підтвердили на території України. Поширення "південноафриканського" штаму коронавірусу підтвердили і на території Тернопільської області.