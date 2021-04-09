Біолог розповів у чому небезпека штаму з ПАР та чи діє проти нього вакцинація

Джерело:РБК-Україна
Директор Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко заявив, що південноафриканський штам коронавірусу гірше реагує на вакцинацію, але вакцинуватись таки варто.
Комісаренко додав, що ті вакцини, які зараз є в Україні, запобігають розвитку коронавірусної інфекції і важкому перебігу хвороби, тому вакцинуватися у будь-якому випадку потрібно.
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“Цей вірус також небезпечний тим, що він гірше реагує на вакцинацію, але все ж реагує. Зрештою вакцинація сприяє еволюційному тиску на вірус і в ньому відбувається більше мутацій”.
Також вчений розповів, що південноафриканський штам коронавірусу дуже нагадує бразильський і є більш смертоносним.
Директор Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко заявив, що південноафриканський штам коронавірусу дуже нагадує бразильський. Він є більш смертоносним.
“Південноафриканський штам, до речі, дуже нагадує бразильський. Якщо цей варіант більш контагіозний, то він заражає більше людей. Відповідно, більше людей хворіє і, на жаль, помирає... Щодо того, наскільки він більш летальний, поки складно сказати”.
За словами Комісаренка, цей вірус поводиться агресивніше, він викликає важчий перебіг хвороби і вражає людей більш молодого віку.