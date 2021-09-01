За роботу мускулатури відповідають безліч білків. До прикладу, скорочення поперечносмугастих м'язів відбувається шляхом ковзання ниток актину між нитками міозину. А ось структурну опору цій системі надає білок тітин.

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Це є один з найвідоміших білків, який може набирати до трьох мільйонів атомних одиниць маси (приблизно рівних масі атома водню). Тітин у десятки разів більший за білки бактерій, тож науковці сумнівались в тому, що його можна виробляти штучно в клітинах ГМ-бактерій.

Але біологи з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі продемонстрували, що це можливо. Структурно тітин складається з окремих "модулів", зібраних в основному з доменів двох типів. Центральну, довгу й еластичну частини білка утворюють ланцюжки імуноглобуліноподібних доменів.

Дослідники сконцентрувалися на них, перенісши в клітини кишкової палички кролячий ген, який кодує білок з чотирьох Ig-доменів, а також гени пари інших білків, які полегшують їхню полімеризацію в довші структури.

Результати дослідження

Такі "цеглинки" і справді легко полімеризувались, утворюючи молекули масою понад два мільйони а.е.м.

З їхнього розчину вчені сформували готові волокна діаметром близько 10 мікрометрів, що майже вдесятеро менше за людську волосину.

Згідно з підрахунками авторів, з одного літра розчину вдається отримати приблизно 250 метрів волокна.

Волокно продемонструвало високу розтяжність і міцність (навіть кращу, ніж у знаменитої кевларової нитки).

Окрім виготовлення захисного спорядження та одягу, у майбутньому цей виріб може бути використаний і в медицині (до прикладу, для отримання надміцних хірургічних ниток).