Біологи підтвердили, що COVID-19 може передаватись через очі та розмножуватись в них

Вчені з Німеччини знайшли ще одне підтвердження того, що коронавірус може проникати в сітківку ока та розмножуватись там. Нині результати наукової роботи очікують на оцінку інших фахівців.

Якщо на початках пандемії вважалось, що COVID-19 є респіраторним захворюванням, то нині вже відомо, що він вражає багато систем організму. Є багато даних про те, що у деяких пацієнтів коронавірус викликає очні симптоми й виявляється в сітківці в зоровому нерві.

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Біологи й вірусологи з Інституту молекулярної біомедицини Товариства Макса Планка і Вестфальського університету імені Вільгельма у Німеччині знайшли ще одне підтвердження тому, що коронавірус може не лише інфікувати нейрони сітківки ока, а й розмножуватися у них. Зауважимо, що дослідження поки що опубліковане у вигляді препринта та очікує на рецензування фахівців.

Як проводилось дослідження

Вчені використали органели сітківки людини – тривимірні культури тканин зі стовбурових клітин людини, які нагадують орган за морфологією та функціями.

Зрілі органели сітківки піддали дії SARS-CoV-2 та детально вивчили їх, порівнюючи з контрольними (неінфікованими) зразками.

За допомогою аналізу ПЛР вчені виявили в інфікованих зразках рибонуклеїнову кислоту вірусу. Для вимірювання активних вірусних концентрацій науковці використовували аналіз вірусних бляшок, які продукувались зараженими органелами.

Біологи пояснили, що поява вірусних бляшок вказувала на "формування нового вірусного потомства".

Це стало першим доказом того, що SARS-CoV-2 реплікується в тканинах сітківки ока людини. Титри росли після 48 годин, але несподівано знижувалися до рівнів, аналогічних 24-годинному показнику, через три доби. Аналогічне явище раніше спостерігали в органелах мозку, інфікованих SARS-CoV-2. Невелику кількість N-білків коронавірусу виявили в заражених органелах на 130-й і 160-й день,

– заявили дослідники.

Органели, отримані з ембріональних стовбурових клітин людини, також були сприйнятливими до інфекції.