Дослідження показало, що у віці 45 років деяким людям вже потрібне лікування хвороб, пов'язаних зі старістю. Деякі люди проживають рік, а старішають на 2,4.

Важливість біологічного віку

У міру того, як людина старіє, у неї збільшується ризик розвитку хронічних хвороб: раку, цукрового діабету, серцево-судинних захворювань та інших. Паралельно погіршуються різні функції, включаючи фізичну силу, мислення та слух.

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Лікарі та соціальні служби при роботі з людьми похилого віку орієнтуються на їхній хронологічний вік. Однак одні люди можуть жити самостійно до 100 років, а в інших розвиваються проблеми з боку різних органів ще до 60. Тобто, хронологічний вік – показник, який не дозволяє точно виробити стратегію допомоги літнім людям.

Як відбувалося дослідження

У новому дослідженні вчені порівняли швидкість хронологічного і біологічного старіння приблизно у тисячі осіб, за якими спостерігали протягом 20 років. Всі учасники дослідження народилися в один рік, що, на думку вчених, робить результати більш правдивими. Для контролю біологічних змін в організмі у віці 16, 32, 38 і 45 років їм проводили аналізи на 19 біомаркерів, які характеризують функції серцево-судинної та дихальної систем, імунітету, нирок, обміну речовин й зубів.

Різниця між біологічним та хронологічним віком

Як і очікували вчені, швидкість біологічного старіння в учасників дослідження була різною. Ті, хто старів повільніше всіх, за кожен з 20 років дослідження мали лише 0,4 року біологічного віку. Ці люди виглядали молодшими, їх розум залишався гострим, серцево-судинна система була в хорошому стані, швидкість ходьби була високою.

З іншого боку, частина людей старіла швидше: за кожен рік з 20 вони біологічно дорослішали на 2,44 року. Такі учасники дослідження виглядали старшими, у них частіше відзначалося погіршення когнітивних функцій. Суб'єктивно ці люди відчували себе гірше, часто песимістично висловлювалися про старіння.

Уже в середньому віці деякі показники у них були як у старих людей. Біомаркери вказували, що у них є ризик розвитку старечої астенії в майбутньому. Тобто, існувала ймовірність, що вони втратять фізичну та фінансову самостійність.