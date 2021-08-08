Зараз вчені закликають приділяти для сну достатньо часу. Річ у тім, що поки не ясно, чи можна повернути назад хоча б деякі наслідки.

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Як проводили дослідження

Вчені проаналізували стан 33 жінок у віці від 23 до 45 років до вагітності і протягом року після народження дитини. Так вони вивчали наслідки недосипу на організм. Саме ця група добровольців, на думку вчених, була найбільш показовою, оскільки догляд за новонародженим завжди порушує звичний режим сну.

"Перші місяці недосипання після пологів можуть мати тривалий вплив на фізичне здоров'я", – сказала перша авторка дослідження Джудіт Керролл.

Що показав аналіз ДНК

Потім науковці проаналізували ДНК жінок. За зразками крові вони визначили їхній біологічний вік до пологів. Згодом через пів року і рік безсонних ночей вони зіставили результати.

Вже через пів року біологічний вік матерів був на 3 – 7 років більшим, якщо вони спали менше 7 годин на добу,

– зазначили дослідники.

Ознаки старіння

Крім цього, вчені відзначили у них скорочення теломер в лейкоцитах. Їхнє скорочення вважається ознакою раннього старіння. Також це асоціюють з вищим ризиком розвитку раку, серцево-судинних та інших захворювань, а також ризиком ранньої смертності.

Що таке теломера? Це ділянка ДНК, що складається із великого числа повторів та розташована на кінці лінійної хромосоми.



Основна роль теломер – захист ДНК.

З усіх учасників понал половина жінок спали менше ніж 7 годин на добу. Тривалість сну інших варіювалася від 5 до 9 годин.

Вчені відзначили, що кожна додаткова година сну скорочувала біологічне старіння.

"Сон важливий для здоров'я так, як і раціон і фізична активність, тому турбота про відпочинку необхідна для підтримки стану в довгостроковій перспективі", – підкреслили автори.

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Наскільки довготривалий ефект

Поки науковці не стверджують, що всі ці зміни в організмі, про які з'ясували, – незворотні. Вони не знають, чи зберігаються ці ефекти. Проте, навіть за короткий період недосип може значно погіршити стан здоров'я, зокрема і збільшує ризики розвитку деменції.