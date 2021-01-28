Біомаркери аутизму: вчені знайшли аутоантитіла, які 100% вказують на хворобу майбутньої дитини

Ризики можна визначити по крові матері до зачаття або вже під час вагітності. Імовірність розлади визначається по аутоантитілам, які вкажуть на шанс аутизму і тяжкість хвороби у майбутньої дитини.

Джерело: UC Davis Health

Вчені з Каліфорнійського університету в Дейвісі визначили патерни материнських аутоантитіл, які зі 100% точністю вказують на ймовірність аутизму у майбутньої дитини. Наявність цих аутоантитіл характерно для 20% всіх випадків аутизму та значення отриманих висновків для клінічної практики величезна, заявили автори.

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Аутоантитіла є імунні білки, які атакують власні тканини організму. Раніше вчені виявили, що аутоантитіла вагітної жінки можуть взаємодіяти з мозком плода і впливати на його розвиток.

Як проводили дослідження

Щоб визначити типи і активність антитіл, вчені проаналізували зразки плазми 450 жінок, діти яких мали аутизм, а також 342 жінок з дітьми без відхилень у розвитку. Для аналізу використовували штучний інтелект, щоб з'ясувати патерни антитіл і їх кореляцію з діагнозом.

Що це означає

Після обробки 10 тисяч різних варіантів вчені визначили три основних патерни з найбільшими ризиками аутизму:

Наприклад, якщо у матері є антитіла до CRMP1 + GDA, то її шанси народити дитину з аутизмом в 31 разів вище, ніж у всіх інших жінок.

Вивчаючи вплив патернів на тяжкість хвороби, вчені виявили, що реакція на CRMP1 в будь-якому з варіантів значно збільшувала ризики більш важкої форми розладу.

Перспектива відкриття

Відкриття має важливе значення для максимально ранньої діагностики аутизму у дитини з метою проведення ефективних профілактичних заходів з народження.

Крім того, біомаркери можна використовувати для потенційного тестування до зачаття, особливо у жінок після 35 років і тих, у кого вже є діти з встановленим діагнозом.

Жінки можуть здати кров на аутоантитіла до зачаття, щоб визначити ризики народження дитини з розладом аутистичного спектра. Якщо патерни аутоантитіл виключаються, то її ризики будуть нижчими на 43%,

– зробили висновок вчені.

Зараз команда також вивчає можливість блокування аутоантитіл матері для захисту мозку, що розвивається. У разі успіху це може привести до профілактики аутизму у потомства ще до зачаття.