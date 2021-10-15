Представники компаній заявили, що надали всі необхідні дані в EMA. Зокрема результати пізніх стадій дослідження.
До теми Чому штам Дельта небезпечний для дітей
У дослідженнях взяли участь понад 22 тисячі дітей у віці від 6 місяців до 11 років. Для дітей використовували меншу дозу, ніж зазвичай вводять дорослим.
Розробники вакцини заявили, що внаслідок щеплення у дітей виробилась "сильна імунна відповідь". Також вони запевняють, що вакцина безпечна для малюків.
Нагадаємо, що на початку вересня в компанії повідомили про завершення випробувань препарату для вакцинації немовлят.
Вакцинація дітей від COVID-19: останні новини
- У травні регулятори в США та ЄС схвалили вакцину Pfizer для підлітків від 12 до 15 років.
- У Великій Британії також розпочали вакцинацію підлітків проти COVID-19.
- Від 6 вересня Куба стала першою країною в світі, де вакцинували дітей у віці від 2 років від COVID-19.
- У Словаччині вакцинація тепер доступна для всіх школярів віком від 5 років.
Від якого віку щеплюють в Україні
В Україні можна вакцинувати дитину у віці від 12 років препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech, але лише в тому випадку, якщо вона:
- має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на COVID-19 через супутні хвороби та не має протипоказань до вакцинації;
- з метою об'єднання сім’ї;
- якщо дитина виїжджає на навчання до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19;
- є учасником міжнародних спортивних змагань або інших заходів за кордоном;
- приїхала з іншої країни, де отримала першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer та має документи на підтвердження цього.