Представники компаній заявили, що надали всі необхідні дані в EMA. Зокрема результати пізніх стадій дослідження.

До теми Чому штам Дельта небезпечний для дітей

У дослідженнях взяли участь понад 22 тисячі дітей у віці від 6 місяців до 11 років. Для дітей використовували меншу дозу, ніж зазвичай вводять дорослим.

Розробники вакцини заявили, що внаслідок щеплення у дітей виробилась "сильна імунна відповідь". Також вони запевняють, що вакцина безпечна для малюків.

Нагадаємо, що на початку вересня в компанії повідомили про завершення випробувань препарату для вакцинації немовлят.

Вакцинація дітей від COVID-19: останні новини

У травні регулятори в США та ЄС схвалили вакцину Pfizer для підлітків від 12 до 15 років.

У Великій Британії також розпочали вакцинацію підлітків проти COVID-19.

Від 6 вересня Куба стала першою країною в світі, де вакцинували дітей у віці від 2 років від COVID-19.

У Словаччині вакцинація тепер доступна для всіх школярів віком від 5 років.

Від якого віку щеплюють в Україні

В Україні можна вакцинувати дитину у віці від 12 років препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech, але лише в тому випадку, якщо вона: