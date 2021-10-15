BioNTech і Pfizer хочуть вакцинувати дітей у віці 5 – 12 років: в ЄС запросили дозвіл

15 жовтня 2021 , 20:15
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Джерело:

Biontech

В Європі можуть вперше дозволити вакцинацію дітей проти коронавірусу у віці від 5 до 12 років. Компанії Pfizer і BioNTech запросили ліцензію у Європейського агентства з лікарських засобів (EMA).

Представники компаній заявили, що надали всі необхідні дані в EMA. Зокрема результати пізніх стадій дослідження.

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У дослідженнях взяли участь понад 22 тисячі дітей у віці від 6 місяців до 11 років. Для дітей використовували меншу дозу, ніж зазвичай вводять дорослим.

Розробники вакцини заявили, що внаслідок щеплення у дітей виробилась "сильна імунна відповідь". Також вони запевняють, що вакцина безпечна для малюків.

Нагадаємо, що на початку вересня в компанії повідомили про завершення випробувань препарату для вакцинації немовлят.

Вакцинація дітей від COVID-19: останні новини

  • У травні регулятори в США та ЄС схвалили вакцину Pfizer для підлітків від 12 до 15 років.
  • У Великій Британії також розпочали вакцинацію підлітків проти COVID-19. 
  • Від 6 вересня Куба стала першою країною в світі, де вакцинували дітей у віці від 2 років від COVID-19.
  • У Словаччині вакцинація тепер доступна для всіх школярів віком від 5 років.

Від якого віку щеплюють в Україні

В Україні можна вакцинувати дитину у віці від 12 років препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech, але лише в тому випадку, якщо вона:

  1. має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на COVID-19 через супутні хвороби та не має протипоказань до вакцинації;
  2. з метою об'єднання сім’ї;
  3. якщо дитина виїжджає на навчання до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19;
  4. є учасником міжнародних спортивних змагань або інших заходів за кордоном;
  5. приїхала з іншої країни, де отримала першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer та має документи на підтвердження цього.
Автор: Анастасія Кушпіт