За попередніми оцінками, лише за одним фактом постачань зловмисники завдали державному бюджету збитків на майже 2 мільйони гривень.

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Як провернули схему

Фігуранти виграли контракт на постачання обладнання на 30 мільйонів гривень.

Але, усупереч вимогам законодавства, зловмисники безпідставно включили до ціни товару податок на додану вартість.

Окрім цього, вони використали ще один "гачок" для штучного підняття вартості. А саме – укладали фіктивні угоди між підконтрольними компаніями-посередниками, зареєстрованими зокрема і в офшорних зонах.

Державна аудиторська служба України підрахувала, що ця схема завдала збитки державному бюджету майже на 2 мільйони гривень.

Одному з організаторів схеми повідомили про підозру

За підсумками обшуків у двох регіонах країни вилучено міжнародні контракти, фінансово-господарську документацію та інші матеріали, що мають значення для документування противної діяльності. Одному з організаторів "схеми" повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України,

– йдеться у повідомленні.

Слідство триває – у СБУ шукають докази безпосередньої причетності до злочину інших фігурантів розслідування.