Бізнесмени з Львівщини розкрадали гроші на закупівлях для COVID-лікарень

28 липня 2021 , 10:45
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Джерело:

СБУ

Служба безпеки України викрила бізнесменів, які незаконно привласнювали державні кошти під час закупівлі медичного обладнання для COVID-лікарень. Оперативники СБУ викрили цю схему у Львівській області.

За попередніми оцінками, лише за одним фактом постачань зловмисники завдали державному бюджету збитків на майже 2 мільйони гривень. 

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Як провернули схему

  • Фігуранти виграли контракт на постачання обладнання на 30 мільйонів гривень.
  • Але, усупереч вимогам законодавства, зловмисники безпідставно включили до ціни товару податок на додану вартість.
  • Окрім цього, вони використали ще один "гачок" для штучного підняття вартості. А саме – укладали фіктивні угоди між підконтрольними компаніями-посередниками, зареєстрованими зокрема і в офшорних зонах.

Державна аудиторська служба України підрахувала, що ця схема завдала збитки державному бюджету майже на 2 мільйони гривень.

Одному з організаторів схеми повідомили про підозру

За підсумками обшуків у двох регіонах країни вилучено міжнародні контракти, фінансово-господарську документацію та інші матеріали, що мають значення для документування противної діяльності. Одному з організаторів "схеми" повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України,
– йдеться у повідомленні.

Слідство триває – у СБУ шукають докази безпосередньої причетності до злочину  інших фігурантів розслідування.

Автор: Анастасія Кушпіт