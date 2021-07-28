Бізнесмени з Львівщини розкрадали гроші на закупівлях для COVID-лікарень
Джерело:СБУ
Служба безпеки України викрила бізнесменів, які незаконно привласнювали державні кошти під час закупівлі медичного обладнання для COVID-лікарень. Оперативники СБУ викрили цю схему у Львівській області.
За попередніми оцінками, лише за одним фактом постачань зловмисники завдали державному бюджету збитків на майже 2 мільйони гривень.
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Як провернули схему
- Фігуранти виграли контракт на постачання обладнання на 30 мільйонів гривень.
- Але, усупереч вимогам законодавства, зловмисники безпідставно включили до ціни товару податок на додану вартість.
- Окрім цього, вони використали ще один "гачок" для штучного підняття вартості. А саме – укладали фіктивні угоди між підконтрольними компаніями-посередниками, зареєстрованими зокрема і в офшорних зонах.
Державна аудиторська служба України підрахувала, що ця схема завдала збитки державному бюджету майже на 2 мільйони гривень.
Одному з організаторів схеми повідомили про підозру
За підсумками обшуків у двох регіонах країни вилучено міжнародні контракти, фінансово-господарську документацію та інші матеріали, що мають значення для документування противної діяльності. Одному з організаторів "схеми" повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України,
– йдеться у повідомленні.
Слідство триває – у СБУ шукають докази безпосередньої причетності до злочину інших фігурантів розслідування.