Добова статистика

У МОЗ повідомили, що за добу четверга 11 листопада вакцинували проти коронавірусу 279 136 людей. Зокрема, першу дозу отримали 141 347 людей, другу дозу – 137 789 людей – вони завершили процес імунізації.

Актуально В Україні понад 24 тисячі випадків COVID-19, летальних – 750

Вакцинацію проводили:

1 102 мобільні бригади з імунізації,

3 224 пункти щеплення,

433 центри вакцинації населення.

Увага! У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються зробити в Україні до кінця 2021 року 48 мільйонів щеплень від коронавірусу. Для цього треба робити принаймні по 350 тисяч уколів від COVID-19 щодня.

Актуальні темпи вакцинації

Станом на 12 листопада в Україні вакцинували проти коронавірусу 11 986 077 людей:

з них отримали одну дозу – 11 986 075 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 422 334 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 20 408 409 щеплень.

Статистика використаних доз вакцин:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 846 410,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 028 991,

AstraZeneca – 1 499 577,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 103 232.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу