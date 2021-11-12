Добова статистика
У МОЗ повідомили, що за добу четверга 11 листопада вакцинували проти коронавірусу 279 136 людей. Зокрема, першу дозу отримали 141 347 людей, другу дозу – 137 789 людей – вони завершили процес імунізації.
Актуально В Україні понад 24 тисячі випадків COVID-19, летальних – 750
Вакцинацію проводили:
- 1 102 мобільні бригади з імунізації,
- 3 224 пункти щеплення,
- 433 центри вакцинації населення.
Актуальні темпи вакцинації
Станом на 12 листопада в Україні вакцинували проти коронавірусу 11 986 077 людей:
- з них отримали одну дозу – 11 986 075 людей,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 422 334 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 20 408 409 щеплень.
Статистика використаних доз вакцин:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 846 410,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 028 991,
- AstraZeneca – 1 499 577,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 103 232.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу