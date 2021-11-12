Близько 12 тисяч щеплень проти COVID-19: актуальний звіт МОЗ

12 листопада 2021 , 09:45
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Джерело:

МОЗ

Впродовж останньої доби в Україні вакцинували проти коронавірусу понад 279 тисяч людей. Загальні темпи вакцинації досить високі.

Добова статистика

У МОЗ повідомили, що за добу четверга 11 листопада вакцинували проти коронавірусу 279 136 людей. Зокрема, першу дозу отримали 141 347 людей, другу дозу – 137 789 людей – вони завершили процес імунізації. 

Актуально В Україні понад 24 тисячі випадків COVID-19, летальних – 750

Вакцинацію проводили:

  •  1 102 мобільні бригади з імунізації,
  • 3 224 пункти щеплення,
  • 433 центри вакцинації населення.
Увага! У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються зробити в Україні до кінця 2021 року 48 мільйонів щеплень від коронавірусу. Для цього треба робити принаймні по 350 тисяч уколів від COVID-19 щодня.

Актуальні темпи вакцинації

Станом на 12 листопада в Україні вакцинували проти коронавірусу 11 986 077 людей:

  • з них отримали одну дозу – 11 986 075 людей,
  • повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 422 334 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 20 408 409 щеплень.

Статистика використаних доз вакцин:

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 3 846 410,
  • Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 028 991,
  • AstraZeneca – 1 499 577,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
  • Moderna – 1 103 232.


Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська