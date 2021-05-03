Як змінилась ситуація з COVID-19 за добу
Госпіталізації потребували 1 591 пацієнт з підтвердженим COVID-19, або вираженими симптомами хвороби. Від ускладнень коронавірусу померли 154 людини. Водночас видужали від учора 5 550 хворих.
До теми Восени на українців чекає четверта хвиля пандемії, – інфекціоністка
За минулу добу здійснено 16 023 тестувань за добу:
- методом ПЛР – 9 298,
- методом ІФА – 1 260,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 465.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 95 випадків;
- Вінницька область – 64 випадки;
- Волинська область – 108 випадків;
- Дніпропетровська область – 360 випадків;
- Донецька область – 202 випадки;
- Житомирська область – 135 випадків;
- Закарпатська – 4 випадки;
- Запорізька область – 103 випадки;
- Івано-Франківська область – 38 випадків;
- Київська область – 74 випадки;
- Кіровоградська область – 116 випадків;
- Луганська область – 28 випадків;
- Львівська область – 94 випадки;
- Миколаївська область – 81 випадок;
- Одеська область – 143 випадки;
- Полтавська область – 104 випадки;
- Рівненська область – 62 випадки;
- Сумська область – 231 випадок;
- Тернопільська область – 120 випадків;
- Харківська область – 164 випадки;
- Херсонська область – 46 випадків;
- Хмельницька область – 30 випадків;
- Черкаська область – 233 випадки;
- Чернівецька область – 61 випадок;
- Чернігівська область – 62 випадки.
Головне про профілактику коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу