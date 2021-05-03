Близько 3 тисяч людей інфікувались коронавірусом вчора: статистика в регіонах

3 травня 2021 , 05:18
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук Максима Степанова

В Україні зменшилась кількість випадків COVID-19. За перший день Великодня виявили 2 758 інфікованих, серед них 116 дітей та 23 медпрацівники. Найбільше випадків хворих зареєстрували у Дніпропетровській області.

Як змінилась ситуація з COVID-19 за добу

Госпіталізації потребували 1 591 пацієнт з підтвердженим COVID-19, або вираженими симптомами хвороби. Від ускладнень коронавірусу померли 154 людини. Водночас видужали від учора 5 550 хворих.

До теми Восени на українців чекає четверта хвиля пандемії, – інфекціоністка

За минулу добу здійснено 16 023 тестувань за добу:

  • методом ПЛР – 9 298,
  • методом ІФА – 1 260,
  • експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 465.
За весь час пандемії в Україні захворіли – 2 085 938 людей, з них станом на 3 травня одужало – 1 681 815 людей. Водночас від ускладнень померли 44 750 пацієнтів. 

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 95 випадків;
  • Вінницька область – 64 випадки;
  • Волинська область – 108 випадків;
  • Дніпропетровська область – 360 випадків;
  • Донецька область – 202 випадки;
  • Житомирська область – 135 випадків;
  • Закарпатська – 4 випадки;
  • Запорізька область – 103 випадки;
  • Івано-Франківська область – 38 випадків;
  • Київська область – 74 випадки;
  • Кіровоградська область – 116 випадків;
  • Луганська область – 28 випадків;
  • Львівська область – 94 випадки;
  • Миколаївська область – 81 випадок;
  • Одеська область – 143 випадки;
  • Полтавська область – 104 випадки;
  • Рівненська область – 62 випадки;
  • Сумська область – 231 випадок;
  • Тернопільська область – 120 випадків;
  • Харківська область – 164 випадки;
  • Херсонська область – 46 випадків;
  • Хмельницька область – 30 випадків;
  • Черкаська область – 233 випадки;
  • Чернівецька область – 61 випадок;
  • Чернігівська область – 62 випадки.


Головне про профілактику коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська