Близько 70 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson можуть бути бракованими, – ЗМІ

В американських ЗМІ вважають, що приблизно 70 мільйонів доз вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson можуть бути бракованими.

Йдеться про партії вакцини, вироблених на заводі в Балтіморі (штат Меріленд, США) і призначених для поставок всередині країни.

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На початку квітня на заводі виявили одну партію препарату, яка не відповідала стандартам. The New York Times припускає, що працівники заводу змішали інгредієнти для Johnson & Johnson з інгредієнтами вакцини AstraZeneca.

Через це було зіпсовано 15 мільйонів доз. FDA стурбована якістю ще 70 мільйонів доз вакцини від Johnson & Johnson, вироблених в той же час.

Фахівці FDA вважають, що змішання компонентів вакцин могло статися через працівників, які не пройшли дезінфекцію при переміщеннях між зонами виробництва різних препаратів.

Що відомо про вакцину Johnson & Johnson

Вакцина Johnson & Johnson однокомпонентна, яку США схвалили 28 лютого.

Ефективність оцінюється в 66,1% .

. ЄС і Всесвітня організація охорони здоров'я схвалили препарат у березні.

У квітні центри масової вакцинації препаратом компанії Johnson & Johnson в Північній Кароліні і Колорадо тимчасово закрили через появу побічну реакцію у декількох десятків вакцинованих.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу