Блокує лікування 10 типів раку: вчені знайшли критично важливий білок
Вдалось встановити молекулярний шлях, за допомогою якого, ракові клітини уникають атаки імунної системи. Тепер вчені краще розуміють, чому імунотерапія різних типів раку працює лише у деяких пацієнтів і розробляють нові стратегії лікування.
Джерело: EurekAlert
Вчені з Мічиганського університету спостерігали за пацієнтами і гризунами, які з яких-небудь причин не реагували на імунотерапію.
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Ключові висновки
- STC1 пов'язаний з низькою активацією Т-клітин і меншими шансами на життя серед пацієнтів з меланомою, які отримували імунотерапію.
- STC1 також знижує шанси на життя при 10 різних типах раку.
Що це означає
Якщо цей сигнал порушений, макрофаги не можуть ефективно поїдати вмираючі пухлинні клітини. Але якщо розблокувати механізм, це, ймовірно, істотно підвищить ефективність імунотерапії.
Однак поки основна проблема полягає в тому, що STC1 розташовується всередині клітини, а імунотерапія за методом контрольних точок заснована на взаємодії з поверхнею ракових клітин.
Це означає, що традиційний підхід з використанням антитіл не спрацює,
– зауважили автори дослідження.
Зараз команда розробляє з'єднання, яке могло б проникати всередину клітини, щоб перешкодити STC1.
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