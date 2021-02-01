Блокує лікування 10 типів раку: вчені знайшли критично важливий білок

Вдалось встановити молекулярний шлях, за допомогою якого, ракові клітини уникають атаки імунної системи. Тепер вчені краще розуміють, чому імунотерапія різних типів раку працює лише у деяких пацієнтів і розробляють нові стратегії лікування.

Джерело: EurekAlert

Вчені з Мічиганського університету спостерігали за пацієнтами і гризунами, які з яких-небудь причин не реагували на імунотерапію.

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Ключові висновки

STC1 пов'язаний з низькою активацією Т-клітин і меншими шансами на життя серед пацієнтів з меланомою, які отримували імунотерапію.

STC1 також знижує шанси на життя при 10 різних типах раку.

Що це означає

Подальші експерименти показали, що, працюючи усередині ракової клітини, STC1 блокує сигнал знешкодження клітини і таким чином дозволяє їй уникати атаки Т-клітин, що запускаються імунною системою для боротьби з пухлиною.

Якщо цей сигнал порушений, макрофаги не можуть ефективно поїдати вмираючі пухлинні клітини. Але якщо розблокувати механізм, це, ймовірно, істотно підвищить ефективність імунотерапії.

Однак поки основна проблема полягає в тому, що STC1 розташовується всередині клітини, а імунотерапія за методом контрольних точок заснована на взаємодії з поверхнею ракових клітин.

Це означає, що традиційний підхід з використанням антитіл не спрацює,

– зауважили автори дослідження.

Зараз команда розробляє з'єднання, яке могло б проникати всередину клітини, щоб перешкодити STC1.