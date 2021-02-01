Блокує лікування 10 типів раку: вчені знайшли критично важливий білок

Вдалось встановити молекулярний шлях, за допомогою якого, ракові клітини уникають атаки імунної системи. Тепер вчені краще розуміють, чому імунотерапія різних типів раку працює лише у деяких пацієнтів і розробляють нові стратегії лікування.
Джерело: EurekAlert
Вчені з Мічиганського університету спостерігали за пацієнтами і гризунами, які з яких-небудь причин не реагували на імунотерапію.
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Якщо цей сигнал порушений, макрофаги не можуть ефективно поїдати вмираючі пухлинні клітини. Але якщо розблокувати механізм, це, ймовірно, істотно підвищить ефективність імунотерапії.
Однак поки основна проблема полягає в тому, що STC1 розташовується всередині клітини, а імунотерапія за методом контрольних точок заснована на взаємодії з поверхнею ракових клітин.
Це означає, що традиційний підхід з використанням антитіл не спрацює,
– зауважили автори дослідження.
Зараз команда розробляє з'єднання, яке могло б проникати всередину клітини, щоб перешкодити STC1.