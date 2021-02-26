Bloomberg: вакцинація проти COVID-19 триває в більш ніж половині країн світу

У світі триває найбільша кампанія в історії вакцинації. За даними, зібраними Bloomberg, у 100 країнах було вже введено понад 225 мільйонів доз.

Так, процес вакцинації проти COVID-19 почався вже в 100 зі 193 країн світу.

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Країни, де зробили найбільшу кількість щеплень проти коронавірусу

США – 68,2 мільйона доз;

Китай – 40,5 мільйонів доз;

Великобританія – 19,3 мільйона доз;

Індія – 13 мільйонів доз;

Туреччина – 8 мільйонів доз.

Вакцинація за охопленням проти коронавірусу:

Ізраїль: на 100 осіб отримали щеплення 86,9, Сейшельські острови (73,44), Об'єднані Арабські Емірати (54,39), Великобританія (29,03), Мальдіви (26,43).

Кількість людей, які отримали перше щеплення в Україні

Перша партія вакцини – 500 тисяч доз – від компанії AstraZeneca індійського виробництва прибула в Україну 23 лютого. Президент Володимир Зеленський заявив, що цей препарат є одним з найкращих у світі.

Загалом з початку масової вакцинації перші щеплення отримало вже 1 338 українців. Наразі найбільше людей вакцинувалися у Черкаській області – 180. За минулу добу, 25 лютого, в Україні зробили 1 179 щеплень проти коронавірусу. Що цікаво, за добу було більше чоловіків, ніж жінок: це 792 проти 387.

Станом на 25 лютого надішли новини про перші несприятливі події після імунізації у 7 осіб.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу